Đội điền kinh Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị SEA Games 33

Điền kinh Việt Nam chuẩn bị chuyên môn cho một số nội dung chủ lực trước khi tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

“Ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch để cử lực lượng phù hợp tập huấn tại Trung Quốc. Đây là đợt tập luyện nhằm đảm bảo chuyên môn nâng cao các chỉ số”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi.

Trong khi đó, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Hiện tại, từng tổ nội dung tập huấn theo chu kỳ tích lũy chuyên môn. Một số nội dung tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị tinh thần tốt nhất hướng tới tham dự SEA Games 33-2025”.

Theo tìm hiểu, VĐV của tổ nội dung nhảy cao, trung bình dài và 400m thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 25-10.

Trên thực tế, đội tuyển điền kinh Việt Nam nhắm cơ hội giành thành tích huy chương SEA Games 33-2025 tại nội dung 400m nam. Đó là lý do, đội hình chủ lực nội dung 400m nam được sang Trung Quốc tập huấn thời điểm này. Để đảm bảo chuyên môn, ban huấn luyện không tiết lộ danh sách cụ thể lực lượng tuy nhiên, quân số tập huấn ở Trung Quốc gồm 5 thành viên của nội dung này. Trong đó, tuyển thủ Lê Ngọc Phúc góp mặt.

Tại SEA Games 32-2025 ở Campuchia, các VĐV nội dung 400m nam của điền kinh Việt Nam không giành được huy chương trong các nội dung trọng điểm. Từng gương mặt quan trọng đã thi đấu 400m, 400m rào và tiếp sức 4x400m nam đều thất bại. “Hiện tại, các tuyển thủ nội dung 400m nam của Việt Nam giữ tinh thần tốt để sẵn sàng tập huấn tại Trung Quốc. Địa điểm tập luyện đã được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo sự chuẩn bị chuyên môn. Rất hy vọng, từng em VĐV đảm bảo được sự tích lũy cho mình và ban huấn luyện sẽ kiểm tra kỹ càng chu kỳ tập huấn này”, HLV Đặng Văn Thành của tổ 400m nam của đội tuyển điền kinh Việt Nam bày tỏ trước khi sang Trung Quốc.

Các tuyển thủ nội dung 400m của điền kinh Việt Nam được kỳ vọng tích lũy chuyên môn tốt tại đợt tập huấn ở Trung Quốc. Ảnh: MINH CHIẾN

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 tổ chức tại Đà Nẵng (tháng 8-2025) đã là cuộc kiểm tra chuyên môn kỹ lưỡng từ đó ban huấn luyện quyết định lực lượng VĐV chủ lực của nội dung 400m nam sẽ góp mặt SEA Games 33-2025. Dù vậy, lãnh đạo điền kinh Việt Nam vẫn thận trọng khi các đội Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore sở hữu nhiều VĐV nam có chuyên môn tốt nhất nội dung 400m.

Dự kiến chương trình tập huấn tại Trung Quốc của đội tuyển điền kinh Việt Nam kéo dài 3 tuần. Sau đó, các thành viên về nước tiếp tục tích lũy thể lực vào thời điểm cuối để sang Thái Lan thi đấu.

Tại đợt tập huấn ở Trung Quốc từ ngày 25-10, 2 tuyển thủ hàng đầu của nội dung 800m và 1.500m nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Thu Hà và Bùi Thị Ngân đều góp mặt. Hiện tại, 2 tuyển thủ đang giữ phong độ ổn định và giành kết quả cao nhất tại giải vô địch quốc gia 2025. Tại SEA Games 32-2023, Nguyễn Thị Thu Hà đã giành HCV nội dung 800m nữ còn Bùi Thị Ngân có 2 HCB nội dung 800m và 1.500m nữ.

MINH CHIẾN