Đội đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới

Các tay đập nữ VTV Bình Điền Long An đang tập trung chuẩn bị chuyên môn để sẵn sàng hướng tới các nhiệm vụ thi đấu năm 2026.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn cho năm 2026 với lực lượng cầu thủ tốt nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đại diện lãnh đạo đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An cho biết hiện tại toàn đội tập luyện chuyên môn và vẫn giữ tinh thần thoải mái, tin tưởng lực lượng cầu thủ đang có để chuẩn bị mùa giải mới 2026. Khép lại năm 2025, đội VTV Bình Điền Long An đã chia tay tuyển thủ quốc gia Nguyễn Khánh Đang. Cô và đội bóng không tiếp tục triển hạn hợp đồng, tuy nhiên, các bên đều giữ sự thoải mái và tôn trọng nhau với những quyết định cuối cùng.

Đã có những thông tin bên lề việc đội VTV Bình Điền Long An sẽ thay đổi lực lượng cầu thủ trước khi thi đấu năm 2026, tuy nhiên, đại diện đội bóng cho biết công tác chuyên môn và lực lượng cầu thủ vẫn tuân thủ đúng yêu cầu đề ra. Đội hình các gương mặt nòng cốt từng mang về ngôi vô địch quốc gia năm 2024 và 2025 của VTV Bình Điền Long An sẽ không thay đổi trong năm 2026.

Theo tìm hiểu, đội bóng chỉ có 1 trường hợp duy nhất được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu là chủ công Trần Thị Thanh Thúy. Vào lúc này, chưa có thêm cầu thủ của VTV Bình Điền Long An xuất ngoại. “Các yêu cầu về chuyên môn và phải có sự kết nối giữa các đội bóng nước ngoài với đội bóng chúng tôi thì việc xem xét tạo điều kiện cho cầu thủ được phát triển chuyên môn bên ngoài Việt Nam mới cụ thể. Chúng tôi luôn giữ tinh thần tốt nhất để cầu thủ tập trung tập luyện, thi đấu đạt hiệu quả trong nước trong mỗi giải đấu, đặc biệt là mùa giải sẽ rất cạnh tranh năm 2026”, phía đội bóng cho biết thêm.

Đội hình giành ngôi vô địch quốc gia 2025 của VTV Bình Điền Long An có các cầu thủ gồm Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Lê Như Anh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên và Lữ Thị Phương.

Theo tính toán, Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An đã có bổ sung cầu thủ đủ chuyên môn lấp vào khoảng trống vị trí libero do Nguyễn Khánh Đang để lại. Trong đó, tuyển thủ trẻ Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên là một trong những người đã thể hiện tốt chuyên môn ở năm 2025.

“Chúng tôi sẽ có năm 2026 bận rộn với nhiều giải đấu nên lực lượng cầu thủ sẽ cần đảm bảo tốt từ thể lực đến phong độ. Toàn đội có tinh thần đoàn kết cao nhất, sẵn sàng cho mùa giải 2026”, đội trưởng Võ Thị Kim Thoa từng bày tỏ.

VTV Bình Điền Long An sẽ tham dự giải vô địch quốc gia 2026 với vai trò đội đương kim vô địch. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, đội VTV Bình Điền Long An sẽ khởi động năm 2026 với Cúp hoa lư – Bình Điền 2026 vào tháng 3 tại Ninh Bình. Tiếp đó, đội góp mặt giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2026 (AVC Champions League 2026) ở Hàn Quốc. Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An đã giành ngôi á quân tại giải này. Ngoài ra, cầu thủ VTV Bình Điền Long An còn là chủ nhà giải Cúp quốc tế VTV 9-Bình Điền 2026 vào tháng 5 tại Tây Ninh…

Yêu cầu trên hết của HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đối với cầu thủ là phải đảm bảo chuyên môn tại 2 vòng đấu giải vô địch quốc gia 2026 (vòng 1 tổ chức tháng 4, vòng 2 tổ chức tháng 10). Đội bóng này sẽ thi đấu với vai trò đương kim vô địch quốc gia vì thế tất cả vẫn hướng đến nhiệm vụ bảo vệ thành tích đang có của mình.

MINH CHIẾN