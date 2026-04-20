Đội Hóa chất Đức Giang bất ngờ thay ngoại binh mới trước Cúp Hùng Vương 2026

Ngoại binh Kuttika Kaewpin không thể thi đấu cho đội Hóa chất Đức Giang tại Cúp Hùng Vương 2026 nên Ban huấn luyện đội bóng này thay thế bằng người mới.

Đội Hóa chất Đức Giang đã phải thay đổi ngoại binh để tham dự Cúp Hùng Vương 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, đội nữ Hóa chất Đức Giang đã hoàn tất hợp đồng với chủ công Darin Pinsuwan. Tay đập người Thái Lan sang Việt Nam để thi đấu Cúp Hùng Vương 2026 tổ chức từ ngày 23-4 tới 30-4 tại Phú Thọ.

Việc phải tăng cường ngoại binh mới Darin Pinsuwan là bất đắc dĩ cho đội bóng này. Trước đó, chủ công Kuttika Kaewpin (Thái Lan) đã thi đấu cho đội Hóa chất Đức Giang tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội). Tay đập đã giữ phong độ tốt. Tuy nhiên, Kuttika Kaewpin phải trở lại Thái Lan để cùng đội bóng chủ quản tham dự AVC Champion League 2026. Chính vì vậy, chủ công này đã không thể tới Phú Thọ.

Theo quy định của Cúp Hùng Vương, các đội bóng không bị hạn chế đăng ký ngoại binh tham gia tranh tài. Đồng thời, việc giới hạn chỉ cho phép 1 ngoại binh ra sân trong mọi thời điểm cũng không thực hiện tại Cúp Hùng Vương. Chính vì vậy, các đội bóng có thể đưa ra sân 2 hoặc 3 ngoại binh trong cùng thời điểm.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, các đội Binh chủng Thông tin, Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Hóa chất Đức Giang, VTV Bình Điền Long An đã đăng ký 2 ngoại binh. Đây là các đội tiếp tục tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Vào ngày 22-4, các đội bóng sẽ họp kỹ thuật để đăng ký danh sách 14 cầu thủ chính thức tham dự Cúp Hùng Vương 2026 với Ban tổ chức.

Năm nay, Cúp Hùng Vương 2026 tiếp tục lắp hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) để hỗ trợ trọng tài điều hành chuyên môn.

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt của đội nữ Hà Nội đã trao đổi với SGGP cho biết, đội bóng thuê tăng cường phụ công Nguyễn Phương Quỳnh từ đội Ngân hàng Công Thương để chuẩn bị lực lượng thi đấu Cúp Hùng Vương 2026.

MINH CHIẾN