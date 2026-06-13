Đội karate TPHCM xếp thứ nhì giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Võ sĩ karate trẻ TPHCM đã nỗ lực thi đấu tại giải năm nay. Ảnh: KARATE TPHCM

Giải karate vô địch trẻ quốc gia 2026 đã kết thúc sau các nội dung cuối cùng diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. Năm nay, 30 đơn vị cả nước đã cử lực lượng trẻ tốt nhất tham dự để tranh các bộ huy chương dành cho kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn).

Trên sàn đấu tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa, 5 đội có kết quả tốt nhất để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương lần lượt là Hà Nội, TPHCM, Quân đội, Thanh Hóa và Cần Thơ.

Võ sĩ karate trẻ TPHCM đã đạt tổng thành tích 9 HCV, 11 HCB, 17 HCĐ qua đó xếp hạng nhì chung cuộc. Các tấm HCV của đội karate trẻ TPHCM ghi nhận thành tích thi đấu của VĐV Hồ Trọng Quý (30kg nam, nhóm tuổi 10-11), Minh Hoàng/Thành Lộc/Triển Hoằng/Mi Khánh (kata đồng đội hỗn hợp nam nữ, nhóm tuổi 12-13), Võ Kiều Phúc Nguyên (40kg nam, nhóm tuổi 12-13), Lê Đình Phương Nghi (kata nữ, nhóm tuổi 14-15), kata đồng đội nữ (nhóm tuổi 14-15), Hồ Minh Phú (45kg, nhóm tuổi 14-15), Võ Quỳnh Mai (48kg nữ, nhóm tuổi 16-17), Lưu Võ Anh Duy (70kg nam, nhóm tuổi 18-22), kumite đồng đội nam (nhóm tuổi 18-22).

Ban chuyên môn của giải đấu đã đánh giá, nhiều võ sĩ trẻ triển vọng thể hiện được phong độ tốt trong giải năm nay. Đây cũng là cơ hội để Ban huấn luyện đội tuyển karate trẻ Việt Nam tìm kiếm thêm các võ sĩ triển vọng để có sự đầu tư trong tương lai.

Các đơn vị dẫn đầu nhận cờ lưu niệm. Ảnh: KARATE TPHCM

Ngoài thành tích của đội karate trẻ TPHCM, giải cũng ghi nhận nhiều thành tích tốt của các đội Hà Nội, Quân đội, Thanh Hóa hay Cần Thơ, Công an Nhân dân, Hà Tĩnh. Một số kết quả được chú ý như HCV 50kg nam nhóm tuổi 18-22 của Cấn Hữu Hùng (Quân đội), HCV 56kg nữ nhóm tuổi 18-22 của Trần Khánh Ly (Công an Nhân dân), HCV 59kg nữ nhóm tuổi 18-22 của Vương Thị Tuyết (Hà Nội), HCV 68kg nữ nhóm tuổi 18-22 của Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Hà Tĩnh), HCV 62kg nữ nhóm tuổi 18-22 của Nguyễn Thị Diệu Ly (Quân đội), HCV 55kg nam nhóm tuổi 16-17 của Nguyễn Đức Long (Hà Nội)…

Chung cuộc, đội karate trẻ Hà Nội đứng nhất toàn đoàn với 15 HCV, 11 HCB và 19 HCĐ. Đội Quân đội ở vị trí thứ 3 (7 HCV, 8 HCB, 8 HCĐ) còn hạng 4 là đội Thanh Hóa (6 HCV, 7 HCB, 18 HCĐ). Đội Cần Thơ có vị trí hạng 5, hạng 6 là Hà Tĩnh và hạng 7 là Công an Nhân dân…

Giải có 6 đơn vị không giành được HCV gồm Hưng Yên, Quảng Trị, Lào Cai, Vĩnh Long, Lai Châu và Cao Bằng.

MINH CHIẾN