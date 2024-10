Đội nam Công an TPHCM vô địch giải hạng A giành suất trở lại sân chơi vô địch quốc gia 2025

Đội nam Công an TPHCM đã chơi xuất sắc tại trận chung kết và giành suất thăng hạng dự giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: CATPHCM

> Đội nữ TPHCM hoàn thành mục tiêu vô địch giải hạng A toàn quốc 2024

Ngay sau pha bóng cuối cùng tại ván thứ 3 để ghi điểm chiến thắng trong trận chung kết trước đối thủ VLXD Bình Dương tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 ở Trà Vinh, cầu thủ cùng ban huấn luyện đội nam Công an TPHCM vỡ òa cảm xúc ôm lấy nhau trong hạnh phúc.

Chung kết nội dung nam của vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024 ở tối 19-10 là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất gồm Công an TPHCM và VLXD Bình Dương. Diễn biến trên sân cho thấy, cầu thủ Công an TPHCM hoàn toàn vượt trội đối thủ. Không cần thăm dò, HLV Vũ Văn Duân (Công an TPHCM) để các cầu thủ chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu. Bên kia mành lưới, HLV Dương Tấn Vinh (VLXD Bình Dương) hiểu được sức mạnh của đối thủ nên tập trung cho cầu thủ phải phòng thủ tốt trên lưới và hàng sau. Dù vậy, các tay đập nhiều kinh nghiệm như Nguyễn Văn Hạnh, Lâm Văn Sanh hay ngoại binh Tamamilang đủ uy lực giúp nam Công an TPHCM xuyên phá hàng chắn VLXD Bình Dương, ghi điểm hiệu quả.

Chiến thắng 3-0 (25/14, 25/18, 25/15) của nam Công an TPHCM tại trận chung kết là kết quả xứng đáng cho thầy trò HLV Vũ Văn Duân. Quan trọng nhất, đội bóng giành tấm vé thăng hạng để lên dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025.

Xuyên suốt sự chuẩn bị chuyên môn từ đầu năm 2024, bóng chuyền nam Công an TPHCM sớm thể hiện quyết tâm phải đạt kết quả tốt nhất ở giải hạng A toàn quốc để hiện thực cơ hội giành vé thăng hạng dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Chính vậy, đội nam Công an TPHCM tăng cường lực lượng tốt nhất và cầu thủ thi đấu với tinh thần đoàn kết, tập trung cho mục tiêu cao nhất giành thành công.

Trong lịch sử, lần gần nhất đội nam Công an TPHCM dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia là năm 2017.

Đội nam Công an TPHCM đã được cấp chỉ huy động viên tinh thần thi đấu tốt, đạt kết quả vô địch ở giải hạng A năm nay. Ảnh: CATPHCM

Qua 7 năm, lúc này bóng chuyền nam Công an TPHCM tìm lại niềm vui có suất thăng hạng. Trong năm 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chỉ cho phép 8 đội thi đấu giải vô địch quốc gia nên cuộc cạnh tranh chuyên môn sẽ rất quyết liệt.

HLV Vũ Văn Duân (Công an TPHCM): “Kết quả vô địch giải hạng A toàn quốc năm nay là thành tích của tập thể đội bóng. Chúng tôi đã được sự cổ vũ động viên tinh thần và quan tâm chỉ đạo từ các cấp chỉ huy lãnh đạo Công an TPHCM cùng lãnh đạo của Trung tâm thể thao đơn vị. Từ đó, đội bóng có sự chuẩn bị qua từng giai đoạn, hoàn thiện chuyên môn thi đấu với nỗ lực cao nhất. Đội bóng trở lại sân chơi cao nhất là giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 là điều tất cả mọi người cùng chờ đợi. Điều này đã hiện thực. Tôi xin gởi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã cổ vũ cầu thủ thi đấu thời gian qua”.

MINH CHIẾN