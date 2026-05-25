Đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam thay đổi chương trình tập huấn

Cầu thủ Ánh Thảo bắt đầu tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sau Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kế hoạch thay đổi

Theo tìm hiểu của SGGP, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ di chuyển tới Tam Đảo (Phú Thọ) tập huấn từ ngày 25-5. Trước đó, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U18 Việt Nam được tập luyện tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Tuy nhiên, địa điểm tập luyện này sẽ phục vụ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau khi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hội quân từ ngày 25-5. Vì lẽ đó, cầu thủ trẻ sẽ nhường chỗ tập luyện cho các đàn chị chuẩn bị chuyên môn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự AVC Cup 2026 từ ngày 6-6 tới 14-6. Do vậy thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ trở lại Bắc Ninh tập luyện vào thời điểm trên.

Khu tập huấn tại Tam Đảo (Phú Thọ) thường xuyên là nơi để nhiều đội tuyển thể thao quốc gia rèn thể lực. Do thế, đợt tập luyện tại đây sắp tới, thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam sẽ được tập trung cho việc nâng cao thể lực. Việc phải thay đổi địa điểm tập luyện đã được Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam tính toán và sẽ cố gắng không để ảnh hưởng với chuyên môn của cầu thủ.

Chưa thể đủ lực lượng

Phụ công Bảo Ngọc là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội nữ U18 Việt Nam là tham dự giải U18 châu Á 2026 vào tháng 7. Tuy nhiên, giới chuyên môn thấy rằng, đợt tập huấn đội nữ U18 Việt Nam tới lúc này vẫn chưa đạt được sự hiệu quả nhất.

Đội nữ U18 Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 8-4. Từ đó tới nay, chưa có thời điểm nào đội bóng đủ quân số theo chương trình tập luyện đề ra (20 VĐV). Bởi lẽ, giai đoạn đội bóng chuyền nữ U18 Việt Nam bắt đầu tập trung thì nhiều cầu thủ đang thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 và Cúp Hùng Vương 2026. Kết thúc giải đấu trên, nhiều cầu thủ tiếp tục dự Cúp VTV9-Bình Điền 2026 và giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026. Hiện tại, HLV trưởng đội nữ U18 Việt Nam là bà Lê Thị Hiền cũng đang tham dự giải bóng chuyền hạng A quốc gia cùng đơn vị chủ quản tại Điện Biên.

Nếu không có gì thay đổi, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam chỉ đủ lực lượng để tập chuyên môn là sau ngày 30-5. Đó là lúc giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2026 kết thúc vòng bảng, và nhiều cầu thủ sẽ không vướng giải đấu để toàn tâm trở lại đội tuyển tập luyện.

Thực tế chuyên môn cho thấy, đội tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam đã có chương trình tập luyện từ sớm nhưng do nhiều tay đập bị vướng các giải đấu nên thành phần lực lượng tập luyện không đảm bảo yêu cầu chuyên môn tốt nhất. Thiết nghĩ, với lịch thi đấu của các giải (trong nước, quốc tế) đã được thông báo từ đầu năm thì kế hoạch tập huấn đội tuyển nữ U18 Việt Nam sẽ phải khoa học hơn giúp đảm bảo các yêu cầu chuẩn bị vì không đủ con người nên Ban huấn luyện chưa thể làm tốt nhất các bài tập chiến thuật.

Liên đoàn bóng chuyền châu Á – AVC đã bốc thăm 16 đội bóng tham dự giải nữ U18 châu Á 2026 vào 4 bảng đấu. Bảng A có Thái Lan, Uzbekistan, Australia, Mông Cổ; Bảng B có Trung Quốc, Kazakhstan, Hongkong (Trung Quốc), Kyrgyzstan; Bảng C có Nhật Bản, Iran, Philippines, Indonesia; Bảng D có Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam. Giải diễn ra từ ngày 1 tới 7-7 ở Thái Lan.

MINH CHIẾN