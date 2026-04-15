Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận chỉ tiêu giành 1 HCV tại ASIAD 20

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã nhận chỉ tiêu để phấn đấu đạt được HCV tại kỳ ASIAD 20 sắp diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9.

Nhận chỉ tiêu 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ

Ngày 15-4, lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đã làm việc cùng lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam cùng Ban chuyên môn của Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Mục tiêu vẫn tập trung vào việc triển khai thực hiện Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với nhiệm vụ tập trung để thực hiện ở giai đoạn trước mắt là 2026-2035, nhiều nội dung chuyên môn đã được trao đổi.

Trọng tâm của sự chuẩn bị mà điền kinh Việt Nam hướng tới đang là ASIAD 20 và SEA Games 34-2027. Theo chia sẻ của Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Hoàng Vệ Dũng, đội tuyển điền kinh Việt Nam tập trung cho mục tiêu ASIAD 20 với nỗ lực phấn đấu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đây là chỉ tiêu gặp không ít thách thức để hoàn thành.

Trong 3 kỳ ASIAD gần nhất trước ASIAD 20, điền kinh Việt Nam có những thành tích được ghi nhận nhưng cũng chứng kiến không ít thất bại. Tại ASIAD 17 năm 2014, chúng ta có 2 HCB. Tại ASIAD 18 năm 2018, chúng ta có 2 HCV, 3 HCĐ. Tại ASIAD 19 năm 2022, điền kinh Việt Nam không giành được huy chương.

Cơ sở để điền kinh Việt Nam đề ra chỉ tiêu phấn đấu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại ASIAD 20 vẫn phải tìm lời giải. Ban chuyên môn Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho rằng, giai đoạn 2026-2035 của Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là thời điểm tập trung xây dựng lực lượng, dự báo thành tích và chuẩn bị đội ngũ chuyên môn trẻ để có sự kế thừa. Việc phát triển nội dung trọng điểm, dự báo được cơ hội giành thành tích là điều phải đảm bảo được tốt về chuyên môn.

Tinh gọn lực lượng đầu tư

Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam cũng đặt ra bài toán trong buổi làm việc rằng điền kinh là môn trọng điểm, có lực lượng tập huấn dài hạn. Tuy nhiên, để đi tới việc đạt thành tích tốt thì cần sự tinh gọn và chọn huấn luyện đúng lực lượng VĐV, không dàn trải. Chúng ta hướng tới ASIAD 20 từ việc đánh giá kết quả đã thi đấu tại ASIAD 19. Cũng như trong 2 kỳ SEA Games gần nhất là SEA Games 32 và 33, điền kinh Việt Nam vẫn sở hữu những gương mặt quen thuộc. Tính đột biến về thành tích và đủ tiệm cận kết quả huy chương châu Á là điều không dễ có trong một sớm một chiều.

Năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam tiếp tục rà soát lực lượng để tập huấn tại Hà Nội và Đà Nẵng từ đầu năm 2026. Dễ nhận thấy, các tổ nhóm nhận mục tiêu giành thành tích huy chương ASIAD 20 đã được xác định từ năm 2025. Lúc này, từng Ban huấn luyện mỗi nội dung phải hoàn thiện việc tập luyện và tiến tới tranh thành tích ASIAD 20 như mục tiêu đặt ra.

Đại diện Liên đoàn điền kinh Việt Nam cũng cho biết, việc tập huấn lực lượng VĐV đảm bảo chuyên môn đã được tính toán và chỉ những người có khả năng tranh chấp thành tích sẽ được góp mặt đội tuyển quốc gia. Tạm thời, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập huấn 49 tuyển thủ tại các tổ nội dung. Việc rà soát để tập huấn thêm VĐV sẽ được tính toán thời gian tới.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được tiếp thêm động lực để tiến tới tham dự ASIAD 20 vào tháng 9 năm nay bằng việc nhận gói tài trợ của Lining kéo dài từ năm 2026 tới 2028 ở buổi ra mắt ngày 15-4. Liên đoàn điền kinh Việt Nam nhận sự tài trợ các sản phẩm thể thao chuyên dụng điền kinh dành cho VĐV, HLV. “Chúng tôi rất tự tin khi có được các sản phẩm thi đấu phù hợp. Điều này giúp cho tinh thần chuẩn bị chuyên môn và thi đấu rất hưng phấn”, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã bày tỏ.

MINH CHIẾN