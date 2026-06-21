Đội tuyển Việt Nam vào guồng chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

Ngày 22-6, đội tuyển Việt Nam với thành phần 28 cầu thủ sẽ chính thức đi vào tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, giải đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang là đương kim vô địch.

Chất lượng đội hình của tuyển Việt Nam lúc này được đánh giá cao để sẵn sàng mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N.

Điều thuận lợi cho HLV Kim Sang-sik là thời điểm hiện nay, 28 cầu thủ được triệu tập đều sẵn sàng cả ở phong độ lẫn thể trạng tốt nhất sau quãng nghỉ hơn 10 ngày từ khi kết thúc V-League 2025-2026. Đội sẽ có 10 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 đến 14-7.

Trong những ngày tập huấn tại Hàn Quốc, VFF và HLV Kim Sang-sik đã liên hệ tìm được 3 “quân xanh” phù hợp để các cầu thủ thi đấu giao hữu trước khi về nước hoàn thiện đội hình để vào giải. Dự kiến đội còn thêm 1 trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Myanmar vào ngày 18-7 trên sân Thái Nguyên trong dịp FIFA Days.

Trở lại với thành phần đội tuyển Việt Nam được gọi tập trung đợt này có hai điều gây ấn tượng, đó là chất lượng đội hình cùng dàn cầu thủ có chiều cao trung bình rất tốt.

Trong 28 cầu thủ được gọi tập trung đã hội tụ nhiều cầu thủ nhập tịch đang có phong độ tốt như thủ môn Văn Lâm, Patrick Lê Giang; tiền vệ Hoàng Hên, Đăng Khoa; tiền đạo Xuân Son, Tài Lộc. Điều đó sẽ làm gia tăng tính cạnh tranh ở các tuyến, góp phần nâng chất lượng đội hình.

Hoàng Hên thể hiện phong độ ghi bàn ổn định trên hàng công Hà Nội FC trong thời gian gần đây.

Cùng với đó là chiều cao trung bình của đội tuyển trong đợt này rất tốt khi ông Kim sở hữu nhiều cầu thủ cao trên 1m80, theo thống kê thì có đến 15 cầu thủ đạt chiều cao lý tưởng này. Đó là 3 thủ môn Trần Trung Kiên (1m91), Patrik Lê Giang (1m88), Đặng Văn Lâm (1m89).

Ở hàng phòng ngự có Đoàn Văn Hậu (1m86), Bùi Hoàng Việt Anh (1m84), Nguyễn Thành Chung (1m82) và Đỗ Duy Mạnh (1m80), Đinh Quang Kiệt (1m95) khá lý tưởng cho các pha không chiến. Khu vực giữa sân, Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức sở hữu chiều cao 1m84, Đỗ Hoàng Hên (1m82). Cuối cùng là 5 tiền đạo ở danh sách sơ bộ đều cao từ 1m80 trở lên, gồm Nguyễn Tài Lộc (1m88), Nguyễn Xuân Son (1m86), Phạm Gia Hưng (1m81), Nguyễn Trần Việt Cường (1m80) và Nguyễn Đình Bắc (1m80).

Đội tuyển Việt Nam lúc này là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, sức trẻ và dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao. Đủ để giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều sự lựa chọn cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương ở Đông Nam Á.

QUỐC CƯỜNG