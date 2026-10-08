Đội tuyển Việt Nam vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á

Với vị trí 17 khu vực châu Á trên Bảng xếp hạng FIFA hiện nay, đội tuyển Việt Nam nắm trong tay tấm vé vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á, dự kiến sẽ khởi tranh vào năm sau.

Đội tuyển Việt Nam cần nhanh chóng chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong năm 2027 như Asian Cup, vòng loại World Cup 2030. Ảnh: ANH KHOA

Trên Bảng xếp hạng FIFA mới nhất được tính sau FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang đứng hạng 99 thế giới, thứ 17 châu Á nên cầm chắc suất vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á.

Theo kế hoạch, các giai đoạn vòng loại vẫn tương tự như World Cup 2026. Vòng loại thứ nhất diễn ra tháng 3-2027 với sự góp mặt của 20 đội có thứ hạng FIFA thấp nhất. 20 đội được chia làm 10 cặp đấu thi đấu theo thể thức lượt đi-lượt về. 10 đội thắng cuộc sẽ bước vào vòng loại hai cùng 26 đội có thứ hạng cao nhất châu Á.

Thời điểm bốc thăm là cuối năm 2026, trong giai đoạn này các đội còn 1 đợt thi đấu dịp FIFA Days vào tháng 11, nhưng bảng xếp hạng hiện tại gần như chắc chắn danh tính của 20 thi đấu vòng loại thứ nhất đã được nhận diện. Đội tuyển Việt Nam cùng với Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia đang có thứ hạng tốt nên sẽ không phải thi đấu vòng loại thứ nhất.

Malaysia nhiều hy vọng tiếp bước Việt Nam vào thẳng vòng loại 2 World Cup 2030 khu vực châu Á.

Dự kiến vòng loại thứ hai có tổng cộng 36 đội góp mặt. Các đội được chia vào 9 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào vòng loại thứ ba. Thời gian dự kiến cho vòng loại thứ hai là từ tháng 9-2027 đến tháng 3-2028. Vòng loại thứ ba có 18 đội tham dự. Các đội được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Thời gian dự kiến cho vòng loại thứ ba là từ tháng 6-2028 đến tháng 6-2029.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sắp đến sẽ mang tính bước ngoặt với các đội tuyển khu vực châu Á để phân hạng cho AFC Nations League mùa đầu tiên. Qua đó, 18 đội vào vòng loại thứ ba sẽ được xếp vào hạng 1 tại AFC Nations League 2030-2031

KHÁNH VÂN