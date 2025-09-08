Đội tuyển xe đạp đường trường nam Việt Nam dự giải quốc tế tại Trung Quốc

Cua-rơ Phạm Lê Xuân Lộc sẽ tham dự giải tại Trung Quốc sắp tới. Ảnh: TOUROFTHAILAND

Tích lũy chuyên môn

Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Vũ cho biết chương trình thi đấu tại Trung Quốc là 1 trong những cuộc kiểm tra quan trọng giúp đội xe đạp đường trường Việt Nam tích lũy thêm chiến thuật, chuyên môn kỹ thuật trước khi tới SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Ở cuộc đua lần này, đội hình xe đạp đường trường Việt Nam đăng ký danh sách VĐV: Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Hướng, Nguyễn Minh Thiện và Phạm Lê Xuân Lộc.

Tổng cự ly tại giải Tour of Poyang Lake 2025 (Trung Quốc) dài 937,1km. Ngoài thi đấu các chặng theo lộ trình đường trường, có 2 chặng xen kẽ sẽ tính giờ đồng đội và tính giờ cá nhân. “Trong cuộc đua này, chúng tôi dự báo cua-rơ sẽ phải có sự thích nghi địa hình bởi giải Tour of Poyang Lake có nhiều chặng khá khắc nghiệt nhưng lại tạo được sự cạnh tranh chuyên môn hấp dẫn”, ông Vũ nói thêm.

Tính về chuyên môn, đây là giải quốc tế thứ 3 trong năm 2025 của đội xe đạp đường trường nam Việt Nam. Tháng 2 năm nay, các cua-rơ đã thi đấu giải vô địch châu Á 2025 tại Thái Lan. Vào tháng 3, VĐV tham dự giải quốc tế Tour of Thailand 2025 (Thái Lan). Từng giải mang lại sự tích lũy tích cực và trên hết ban huấn luyện đặt yêu cầu cua-rơ phải được đảm bảo đúng chỉ số chuyên môn khi thi đấu theo lộ trình.

Đội hình SEA Games gần như xác định

Đội xe đạp đường trường nam Việt Nam tự tin chuẩn bị chuyên môn lúc này. Ảnh: VCF

Sau giải vô địch quốc gia 2025 tại phường Bình Dương (TPHCM) vào đầu tháng 8 vừa qua, đội hình cua-rơ xe đạp đường trường nam tham dự SEA Games 33-2025 gần như được xác định. Dù ban huấn luyện chưa tiết lộ danh tính cụ thể nhưng giới chuyên môn nhận thấy, đội hình gồm Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Hướng, Nguyễn Minh Thiện và Phạm Lê Xuân Lộc là những cua-rơ đường trường nam tốt nhất xe đạp Việt Nam lúc này.

Trước đó, đội tuyển cử lực lượng tham dự giải Tour of Thailand 2025 gồm các cua-rơ Quàng Văn Cường, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Hướng, Phạm Lê Xuân Lộc, Đặng Văn Bảo Anh còn thi đấu giải vô địch châu Á 2025 có Phạm Lê Xuân Lộc, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Tuấn Vũ.

Ban tổ chức môn xe đạp SEA Games 33-2025 chỉ tổ chức 6 nội dung dành cho thi đấu đường trường (3 nội dung nam, 3 nội dung nữ). Dự kiến, đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự đủ cả 6 nội dung, đặt mục tiêu tranh huy chương cao nhất. Lộ trình thi đấu xe đạp đường trường được chủ nhà Thái Lan bố trí tại khu vực công viên quốc gia Khao Yai National Park ở Nakhon Ratchasima. Xe đạp là môn đặc thù, cua-rơ phải biết lộ trình trước thi đấu. Vì thế bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam sẽ xây dựng phương án phù hợp giúp VĐV nắm bắt đường đua trước khi thi đấu chính thức SEA Games 33-2025.

Tại SEA Games 32-2023, đội xe đạp đường trường nam Việt Nam không giành được huy chương. Người gần nhất có HCV là Quàng Văn Cường (thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam). Trước mắt, các cua-rơ tích cực chuẩn bị để tham dự giải Tour of Poyang Lake 2025 từ ngày 13-9 tới 27-9 sau đó các HLV tiếp tục tính toán các bài toán chuyên môn.

MINH CHIẾN