Đồng chí Nguyễn Văn Nên làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời phân công đồng chí theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Sáng 25-8, tại TPHCM, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Nên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập thể lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Thành uỷ TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên và đồng chí Trần Lưu Quang. Ảnh: VIỆT DŨNG

VĂN MINH - THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI