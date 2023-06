Động thổ xây dựng đường Vành đai 3 qua Long An

Buổi lễ có sự chứng kiến của đại diện các bộ ngành, cơ quan chức năng liên quan và đông đảo người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá cao sự chủ động, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh Long An. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương chính quyền và nhân dân huyện Bến Lức, cộng đồng doanh nghiệp dọc tuyến đường đã đồng thuận, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong một thời gian ngắn đã bàn giao mặt bằng để chuẩn bị cho công tác triển khai dự án.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đường Vành đai 3 là một trong 6 trục động lực kinh tế của tỉnh, gồm: Trục động lực Vành đai 3 - Vành đai 4 (kết nối tỉnh Long An với vùng Đông Nam bộ - TPHCM); Trục động lực Quốc lộ 50B (kết nối TPHCM - Long An - Tiền Giang); Trục động lực song hành Quốc lộ 62 (kết nối TP Tân An - khu kinh tế cửa khẩu Long An - vùng Đồng Tháp Mười) – cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp – Long An; Trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hoà - Bình Chánh (kết nối cửa khẩu Mỹ Quý Tây - vùng đô thị, công nghiệp ở huyện Bến Lức và TPHCM); Trục động lực Quốc lộ N1 (kết nối Long An với vùng ĐBSCL - vùng Đông Nam bộ - vùng Tây Nguyên); Trục động lực Đức Hòa (kết nối cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây và các khu công nghiệp, đô thị vùng huyện Đức Hòa, Bến Lức với TPHCM).

Dự án đường Vành đai 3 đi qua TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài hơn 76km, tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua Long An dài hơn 6,84km, tổng mức đầu tư là 4.208 tỷ đồng.

Dự án dự kiến chính thức thông xe vào năm 2025 sẽ đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết Đông Nam bộ với khu vực ĐBSCL.

Tại Long An, hiện dự án đã giải phóng mặt bằng theo quy mô hoàn chỉnh, phạm vi 74,5m. Gồm: đường cao tốc vận tốc 100km/giờ giai đoạn 1 là 4 làn xe, mặt cắt ngang 19,75m; Đường song hành (đường đô thị) vận tốc 60km/giờ, mỗi bên 2 làn xe (bố trí không liên tục).

Đến nay, Sở GTVT tỉnh Long An đã hoàn thành các thủ tục đầu tư: phê duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán; lựa chọn và ký kết hợp đồng với các nhà thầu thi công.