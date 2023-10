Dự đoán trận derby Manchester qua những con số

Với cái lộ trình đó, Man City có lẽ là đội cuối cùng trên Trái đất mà họ muốn đối mặt vào lúc này, ngay cả khi đoàn quân của Pep Guardiola đã cho thấy những dấu hiệu dễ bị tổn thương thoáng qua trong tháng qua. Man xanh đã bị Newcastle United, Wolves và Arsenal đánh bại trong 6 trận đấu vừa qua trên mọi đấu trường, một phong độ sa sút khiến họ rơi xuống vị trí thứ hai. Tất nhiên thứ hạng này chẳng nói lên điều gì với sức mạnh của họ, nhưng người ta không nghĩ là ở giai đoạn này Man City lại lộ ra các dấu hiệu bất ổn như vậy. Các dự báo đều tin rằng họ sẽ thắng mọi trận đầu mùa, bao gồm trận derby ngày Chủ nhật này.

Trận derby Manchester với United mang đến cho Man City cơ hội kịp thời để đưa ra tuyên bố nào đó. Đoàn quân của Erik ten Hag lúc này hầu như không phải là một tập thể ấn tượng, nhưng bạn không thể coi chiến thắng là điều đương nhiên ở Old Trafford… Nhưng đây là một đội bóng đang do Pep Guardiola dẫn dắt nên hoàn toàn có thể tin vào điều đó. Pep tự hào về thành tích xuất sắc trước Man United, đặc biệt là trên sân Old Trafford.

Quyền năng của Pep

Kể từ khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên trưởng Man City vào năm 2016, ông đã trở thành nhân vật phản diện chính tại “Nhà hát của những giấc mơ” với hàng loạt cột mốc:

● Pep Guardiola là người duy nhất có tỷ lệ thắng trên 50% (thắng 4/7 trận) trong số 39 HLV khác nhau đã từng 5 lần trở lên đem quân đến Old Trafford làm khách trong khuôn khổ Premier League.

● Pep cũng là HLV duy nhất (tính tối thiểu 10 lần gặp nhau) có tỷ lệ thắng chung cuộc 50% trước Man United trong tất cả các trận đấu ở Premier League (7 trên 14 trận). Ngoài ra, chỉ có huyền thoại Arsène Wenger (12 trận) là có nhiều trận thắng trước Man United ở Premier League nhiều hơn Pep, tuy vậy tỷ lệ của Wenger chỉ 27,3% (12 thắng trong số 44 lần đối đầu).

● Sau khi đánh bại José Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer tại Old Trafford, Guardiola đang có khả năng trở thành HLV của Man City đầu tiên giành chiến thắng trên sân khách trước 3 HLV Man Utd khác nhau ở giải đấu hàng đầu nước Anh. Người cuối cùng đạt được điều này khi dẫn dắt bất kỳ CLB nào là Brian Clough, người đã giành chiến thắng trước 5 HLV khác nhau của Man Utd (Sir Matt Busby, Tommy Docherty, Dave Sexton, Ron Atkinson và Sir Alex Ferguson).

● Kể từ khi Pep đến Man City, đội bóng này họ đã tích lũy được nhiều hơn Man United 142 điểm (646 so với 504), thắng thêm 59 trận ở Premier League (204 so với 145) và ghi nhiều hơn 226 bàn thắng (678 so với 452).

● Guardiola là 1 trong 3 HLV chứng kiến ​​đội bóng của họ ghi bốn bàn trở lên vào lưới Man Utd trong một trận đấu nhiều hơn một lần ở Premier League (hai lần), những người còn lại là Jürgen Klopp (bốn lần) và Kevin Keegan (hai lần).

Góc nhìn của Erik ten Hag

Ten Hag có thể trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Man United giành chiến thắng trong hai trận đấu sân nhà đầu tiên trước Man City. Chúng ta không thể quên những gì đã xảy ra lần trước khi Pep đưa Man City tới Old Trafford hồi tháng Giêng. Jack Grealish đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút thứ 60, nhưng Man United đã san bằng tỷ số rồi ghi bàn thắng muộn và đây là chiến thắng thứ hai trên sân nhà ở Premier League của Man United trước Man City kể từ tháng 4 năm 2015.

Nếu Man United giành chiến thắng trận này, sẽ là lần đầu tiên họ thắng liên tiếp các trận sân nhà trước Man City kể từ chuỗi 3 trận từ 2008-09 đến 2010-11. Nhưng cũng kể từ đó, 'Những người hàng xóm ồn ào' bắt đầu thống trị trận derby, giành chiến thắng 13 trong số 24 trận đối đầu kể từ đầu mùa giải 2011-12. Trước giai đoạn này, Man xanh cũng từng thắng 13 trận derby tại giải vô địch Anh nhưng nó diễn ra tới hơn 62 trận kéo dài từ năm 1970.

Các con số thống kê cho biết gì?

Đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng lớn chỉ vài tuần trước, Quỷ đỏ đã phần nào xoa dịu tình hình bằng ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường – mặc dù không thuyết phục. Tuy nhiên 5 trận thắng của họ ở mùa giải ngoại hạng này trước Wolves, Nottingham Forest, Burnley, Brentford và Sheffield United – đều có cách biệt một bàn, trong đó có 4 trận đến nhờ bàn thắng được ghi trong 15 phút cuối.

Thế nên bất chấp việc Man City phải chịu đựng một chặng đường không ổn định gần đây, siêu máy tính Opta sau khi chạy hơn 10.000 mô phỏng đã đánh giá đội của Pep có 50,8% khả năng thắng trận, và khả năng hòa là 26,7%. Man.City vừa có 2 trận thua liên tiếp trên sân khách, lần gần đây nhất họ phải chịu ba trận thua liên tiếp trên sân khách là vào năm 2020, trong thời điểm thi đấu không có khán giả vì COVID-19.