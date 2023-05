Đức: Doanh số thực phẩm bán lẻ giảm kỷ lục

THX đưa tin, Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết, doanh số thực phẩm bán lẻ tại nước này trong tháng 3 vừa qua thực tế đã giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận năm 1994.

Theo Destatis, lạm phát lương thực trong tháng 3 tăng tới 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao khoảng gấp 3 lần so với tỷ lệ lạm phát nói chung của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Số liệu chính thức cho thấy, riêng giá sản phẩm sữa và trứng tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá rau, bánh mì, các sản phẩm ngũ cốc, thủy hải sản cũng tăng đáng kể. Tỷ lệ lạm phát của Đức trong tháng 4 này dự kiến sẽ chỉ giảm nhẹ xuống 7,2%. Chính phủ Đức dự báo lạm phát năm nay sẽ duy trì ở mức cao 5,9%, trước khi giảm xuống 2,7% vào năm tới.