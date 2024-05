Dùng dao uy hiếp người phụ nữ trong xe ô tô cướp tài sản

Ngày 3-5, Công an quận 7 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Trọng Thắng (sinh năm 1978, ngụ quận 8) về tội “Cướp tài sản”.

Công an lấy lời khai của Thắng

Trước đó, Thắng phát hiện bà N. đậu xe ô tô ở bãi đất trống đường Nguyễn Khắc Viện (quận 7). Thắng tiếp cận và dùng dao uy hiếp yêu cầu bà N. phải đưa 100 triệu đồng.

Bà N. không đủ tiền nên chuyển cho Thắng 10 triệu đồng vào tài khoản. Lấy được tiền, Thắng xuống xe bỏ đi. Nạn nhân tới công an trình báo.

Nhận tin, Công an quận 7 cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM nhanh chóng bắt giữ được Thắng. Qua làm việc, Thắng khai do thiếu tiền tiêu xài nên đi cướp tài sản.

Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình; hạn chế đi một mình trong đêm và không nên đến những nơi tối vắng để tránh bị kẻ gian tiếp cận thực hiện hành vi trộm, cướp..

CHÍ THẠCH