Edu chia tay Arsenal để “theo đuổi thử thách khác”

Giám đốc thể thao của Arsenal, Edu đã từ chức sau 5 năm đảm nhận vai trò quản lý ở CLB cũ. Á quân Premier League xác nhận vào thứ Hai, trong đó Edu cho biết ông rời đi để theo đuổi “một thử thách khác” nhưng không nêu rõ về công việc mới.

Giám đốc thể thao Edu từ chức sau 5 năm đảm nhận vai trò quản lý ở CLB cũ Arsenal.

Edu, một cựu tiền vệ nổi tiếng của Arsenal, trở lại CLB với tư cách là Giám đốc kỹ thuật vào năm 2019, trước khi được thăng chức làm Giám đốc thể thao vào năm 2022. Ông được coi là nhân vật chủ chốt trong sự hồi sinh của Arsenal với tư cách là một ứng cử viên vô địch Premier League, dưới thời HLV Mikel Arteta trong những mùa giải gần đây.

“Đây là một quyết định vô cùng khó khăn”, Edu cho biết trong một tuyên bố của CLB. “Arsenal đã cho tôi cơ hội trở thành một phần của điều gì đó đặc biệt trong lịch sử CLB, cơ hội làm việc với rất nhiều người tuyệt vời, đặc biệt là Mikel Arteta - người đã trở thành một người bạn tuyệt vời của tôi.... Bây giờ là lúc theo đuổi một thử thách khác. Arsenal sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Tôi chỉ cầu chúc CLB và những người hâm mộ mọi điều tốt đẹp nhất”.

Các nguồn tin cho biết, Edu đã thông báo quyết định của mình với các quan chức cấp cao của CLB tại sân tập London Colney vào sáng thứ Hai, nhiều người ngạc nhiên trước động thái này vì ông đóng vai trò trung tâm trong sự hồi sinh của đội bóng phía bắc London. Nguồn tin cho biết thêm, hiện tại vẫn chưa rõ liệu các điều khoản ra đi có thể trì hoãn việc ông đảm nhận một công việc khác ngay lập tức hay không. Edu đã được Evangelos Marinakis, chủ sở hữu của một nhóm các CLB tại các giải vô địch hàng đầu - bao gồm Nottingham Forest ở Premier League và Olympiacos tại Hy Lạp - tiếp cận để dẫn dắt hệ sinh thái bóng đá của mình. Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao.

Edu cùng HLV Mikel Arteta đứng sau sự hồi sinh của Arsenal.

Đồng Chủ tịch Arsenal, Josh Kroenke cho biết CLB tôn trọng quyết định của Edu - người từng 127 lần khoác áo Pháo thủ và góp mặt trong “Đội bất khả chiến bại” của Arsene Wenger vô địch mùa giải 2003-04: “Chúng tôi tôn trọng quyết định của Edu và cảm ơn anh ấy vì những đóng góp to lớn, và sự cống hiến để thúc đẩy CLB tiến lên. Mọi người trong CLB đều chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp. Tất cả chúng tôi đều rất yêu quý anh ấy và năng lượng tích cực mà anh ấy mang lại cho mọi thứ và mọi người. Thay đổi và tiến hóa là một phần của CLB chúng tôi. Chúng tôi vẫn tập trung vào chiến lược của mình và hướng đến giành các danh hiệu lớn. Kế hoạch kế nhiệm của chúng tôi sẽ phản ánh tham vọng liên tục này”.

Arsenal vừa phải chịu trận thua thứ 2 tại Premier League trong 3 trận vào thứ Bảy, để thua 0-1 tại Newcastle. Kết quả đó diễn ra sau trận hòa trên sân nhà với Liverpool và trận thua 0-2 trước Bournemouth, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 5 và kém đội dẫn đầu Liverpool đến 7 điểm. Sự trở lại dự kiến ​​của đội trưởng Martin Odegaard sau chấn thương mắt cá chân hy vọng thúc đẩy tinh thần tại CLB phía bắc London trước một tuần quan trọng khác - khi họ sẽ làm khách đến Inter Milan tại Champions League vào thứ Tư, trước chuyến làm khách đến Chelsea của Enzo Maresca ở Premier League vào Chủ Nhật.

VIỆT TÙNG