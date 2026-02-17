Eileen Gu: Nữ VĐV trượt tuyết tự do giành nhiều huy chương nhất Olympic mùa đông

Eileen Gu của Trung Quốc đã bổ sung thêm 1 huy chương Olympic vào bộ sưu tập của mình, khi giành HCB nội dung big air với 2 cú nhảy ấn tượng, qua đó, trở thành nữ VĐV giành nhiều huy chương nhất trong lịch sử trượt tuyết tự do Thế vận hội mùa Đông.

Gu đang thi đấu rất thành công trong màu áo Trung Quốc, quê mẹ của cô

Cách đây 1 tuần, nữ VĐV sinh năm 2003 gốc Mỹ cũng đã giành HCB ở nội dung slopestyle tại Thế vận hội mùa Đông - Milano Cortina 2026. Và tại Bắc Kinh hồi năm 2022, cô đã giành HCV ở nội dung big air và halfpipe, cùng với HCB ở nội dung slopestyle.

“Năm lần đoạt huy chương Olympic nghe thật tuyệt vời, phải không??”, Gu nói vào cuối ngày thứ Hai khi chiếc huy chương mới nhất được đeo trên cổ cô. Gu về nhì chỉ sau Meghan Oldham của Canada trong cuộc thi big air bị hoãn hơn 1 tiếng, do một trận bão tuyết lớn quét qua thị trấn Livigno thuộc dãy Alps.

Sinh ra và lớn lên ở San Francisco (California), nhưng thi đấu cho quê mẹ cô là Trung Quốc, cô vốn là ĐKVĐ - sở hữu 2 HCV cả 2 nội dung này tại Bắc Kinh. Vì thế, khi phóng viên có hỏi về việc, liệu cô có xem màn trình diễn của mình là giành thêm 2 HCB hay mất đi 2 HCV, cô đã gạt bỏ thẳng thừng quan điểm!

“Tôi là nữ VĐV trượt tuyết tự do giành được nhiều huy chương nhất trong lịch sử”, cô nói, “Tôi nghĩ đó cũng đã là câu trả lời rồi”. Gu cho biết thêm. Và cô đặc biệt tự hào về HCB ở big air do cô chưa từng thi đấu ở nội dung này kể từ khi giành HCV tại Bắc Kinh, cô cũng không tập luyện nội dung này trước Thế vận hội.

Cô cũng bị va đập vào đầu và làm vỡ mũ bảo hiểm ở trong một buổi tập luyện vào cuối ngày thứ Hai. Cô cho biết cô đã tận dụng thời gian tạm dừng do thời tiết để nằm trong phòng tối và chườm đá vào vết thương.

Hiện tại, Gu đang ngang bằng về số lượng huy chương với lại chuyên gia trượt tuyết địa hình Mikhael Kingsbury (Canada), là nam VĐV giành được nhiều huy chương nhất ở trong môn trượt tuyết tự do. Cô có cơ hội vượt qua anh này khi tham gia cuộc thi halfpipe, bắt đầu với vòng loại vào thứ Năm tới.

Thành tích của Gu vào thứ Hai có trùng với ngày bắt đầu Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đang diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á trong đó có Trung Quốc. Tuy nhiên, cô nói rằng mình không có kế hoạch ăn mừng chiến tích này. Cô cho biết, điều cô ấy tập trung trước mắt là chuẩn bị cho nội dung thi đấu tiếp theo.

“Tôi sẽ hình dung lại bài thi halfpipe của mình”, nữ VĐV xinh đẹp năm nay chỉ mới 22 tuổi hào hứng chia sẻ, “Tôi sẽ cần tập luyện thêm vào tối mai. Thậm chí tôi sẽ nằm trên giường và suy nghĩ về các động tác sắp tới của mình”.

Đ.Hg.