Enzo Maresca: “Không ai là không thể thay thế ở Chelsea”

HLV Chelsea, Enzo Maresca cho biết Romeo Lavia và Moises Caicedo đang tạo thành cặp tiền vệ đáng tin cậy và có thể giúp đội bóng cân bằng hơn so với khi sử dụng Enzo Fernandez vốn có thể lực không tốt. Nhà cầm quân người Italy từ đó đã phát đi thông điệp cứng rắn trong cách bố trí nhân sự của mình.

Fernandez không bắt đầu trong 2 trận đấu gần nhất của Chelsea tại Premier League, khi sự xuất hiện của Romeo Lavia - người đã vắng mặt gần như toàn bộ mùa giải trước - là lý do dẫn đến sự thay đổi bất ngờ này. HLV Maresca mới đây lý giải về quyết định để cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB ngồi ngoài: “Tôi muốn nói rằng chúng tôi đang có những cầu thủ tuyệt vời, nhưng với tôi, chúng tôi không có cầu thủ nào là không thể thiếu. Nếu Cole Palmer không chơi vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ sử dụng Joao Felix. Nếu Nicolas Jackson không chơi, chúng tôi sẽ sử dụng Christopher Nkunku. Không có cầu thủ nào mà chúng tôi không thể thay thế. Lý do chúng tôi thay đổi cầu thủ là vì tất cả họ đều giỏi. Một số người trong số họ giỏi hơn những người còn lại, nhưng điều đó không có nghĩa họ luôn là những người sẽ được chơi”.

Mặc dù Fernandez đang đánh mất sự ủng hộ, HLV Maresca cho rằng nhà vô địch World Cup có thể trở lại đội hình cho chuyến đi đến Old Trafford vào Chủ Nhật để đối đầu với Man.United. “Bây giờ Fernandez ấy không chơi nhưng không có nghĩa cậu ấy sẽ không chơi vào Chủ Nhật”, Maresca nói. “Đó là vấn đề cân bằng. Romeo và Moises mang lại cho chúng tôi sức mạnh về thể chất, sức mạnh ở giữa. Khi chúng tôi chơi với Enzo, cùng với Moises hoặc Romeo, và khi Enzo di chuyển, chúng tôi gặp khó khăn một chút ở giữa về mặt thể chất. Đó là điều mà Moises và Romeo đang mang lại cho chúng tôi”.

Các báo cáo ở Tây Ban Nha cho biết Real Madrid có thể sẽ theo đuổi Fernandez với một thỏa thuận tiền mặt cộng với cầu thủ, nhưng HLV Maresca cho thấy ông sẵn sàng nói với các cầu thủ rằng họ là “người thừa” mặc dù CLB đã chi rất nhiều tiền cho họ. Raheem Sterling, gia nhập từ Man.City vào năm 2022 với giá 50 triệu bảng Anh, từng được Maresca khuyên cần phải ra đi hồi tháng 8, trước khi ngôi sao người Anh gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn...

HLV Maresca cũng giải thích về những thành công gần đây của đội từ các pha phản công: “Tôi không quan tâm đến việc chúng tôi cần chơi chậm hay nhanh. Điều đó phụ thuộc vào từng trận đấu. Chúng tôi ghi nhiều bàn thắng trong hiệp 2. Điều đó đã xảy ra khi tôi còn ở Leicester. Trong hiệp một, chúng tôi chạm, chạm, chạm và đối thủ chạy, chạy, chạy. Nhưng họ không thể duy trì điều đó trong 90 phút nên vào nửa giờ cuối, họ bắt đầu chậm lại và đây là thời điểm chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn và ghi bàn”.

VIỆT TÙNG