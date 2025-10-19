Enzo Maresca phủ nhận không hài lòng với Romeo Lavia, không quan tâm thẻ đỏ Chelsea

Quan sát và thay người hợp lý từ trên khán đài mang lại chiến thắng ấn tượng 3-0 trước CLB Nottingham Forest,HLV Enzo Maresca đã có những chia sẻ ấn tượng về quan điểm của ông ngay sau trận thắng thứ 2 liên tiếp của Chelsea tại Premier League.

Maresca ăn mừng chiến thắng từ trên khán đài

HLV trọc đầu người Ý phủ nhận việc ông không hài lòng với Romeo Lavia, bất chấp màn trình diễn kém thuyết phục của anh này (chỉ được chấm 6,4 điểm, thấp thứ 3 trong số các cầu thủ Chelsea) khiến ông phải thay Moises Caicedo ở giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp đấu.

“Vấn đề nằm ở việc phải bảo vệ các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã biết rằng, Romeo Lavia sẽ không thi đấu trọn vẹn ở trong 90 phút”, HLV trưởng Chelsea giải thích quyết định thay người của ông trong buổi họp báo sau trận, là vấn đề bảo toàn thể lực không phải chuyên môn.

“Kế hoạch của Romeo đơn giản chỉ là 45 phút thôi. Do là Moi Caicedo không thể chơi trọn vẹn cả 90 phút đồng hồ, vì vậy quyết định là phải chọn Moi hoặc Romeo. Và Romeo cũng cần sự tự tin, cần sự thúc đẩy, cần được ra sân ngay từ đầu. Vậy thì, đó mới chính là kế hoạch thi đấu”.

Lavia đã chơi khá tệ trong 45 phút thi đấu của hiệp 1, bao gồm với cả một tình huống đỡ bóng không tốt khiến các cầu thủ Nottingham cướp bóng ngay trước khu vực vòng cấm địa và uy hiếp khung thành thủ môn Robert Sanchez (người được chấm 6,9 điểm trong trận đấu).

Tuy vậy, anh này không phải là “yếu điểm duy nhất” của The Blues trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1. Các cầu thủ khác như là Trevor Chalobah, Malo Gusto... cũng mắc lỗi, trong khi ở phía trên hàng tấn công, Alejandro Garnacho và Andrey Santos bỏ lỡ các cơ hội của họ.

Nhưng trong hiệp đấu thứ 2, chính những quyết định thay người hợp lý của HLV Maresca, cả “điệp vụ huyền bí với tờ giấy kỳ lạ” mà ông trao cho Estevao, để cậu nhóc chuyển cho Recce James, sau đó đưa cho Caicedo và cuối cùng là Josh Acheampong, đã tạo ra sự khác biệt.

HLV Maresca cũng dành thời gian trả lời về chiếc thẻ đỏ thứ 5 trong 6 trận đấu gần đấu của Chelsea (lần này, “hung thủ” lại là Gusto), rằng ông đã không bận tâm quá nhiều về các trường hợp bị đuổi khỏi sân này, mà ông cũng chính là một người bị trừng phạt ở trong số đó...

“Chúng tôi có thể làm tốt hơn về mặt thẻ đỏ, đó là một sai lầm, bạn biết đấy, tỷ số là 3-0, và đã có 1 thẻ vàng rồi”. Maresca nói, “Đồng thời, tôi phải nói rằng, mong muốn là sao không để bị thủng lưới của các cầu thủ cũng rất quan trọng. Trong 15 phút cuối cùng, họ đã hét thẳng vào mặt nhau: “Đừng để thủng lưới”, “Đừng để thủng lưới”.

“Tấm thẻ đỏ dành cho Malo Gusto, chắc chắn cậu ấy có thể tránh được điều đó. Nhưng nó cũng cho thấy mong muốn rằng họ đang chiến đấu vì một điều gì đó quan trọng. Tôi biết là chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tôi không lo lắng. Vì khát khao của các cầu thủ mới là điều quan trọng. Malo đang cho thấy cậu ấy không muốn để thủng lưới. Họ đang chơi với mục tiêu giữ sạch lưới”.

“Đó là sự cân bằng. Chúng tôi chắc chắn có thể tránh được điều đó!”, Maresca nói thêm.

Đ.Hg.