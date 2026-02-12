Federica Brignone giành HCV với nội dung Super-G cho chủ nhà trong màn trở lại ấn tượng

Federica Brignone của Ý đã có màn trở lại đáng kinh ngạc sau chấn thương suýt chấm dứt sự nghiệp để giành HCV nội dung Super-G môn trượt tuyết Alpine nữ ngay trên sân nhà. Đây là một câu chuyện truyền cảm hứng tại Olympic mùa Đông 2026 - Milano Cortina!

Niềm vui chiến thắng của Brignone

Được biết đến với biệt danh là “Hổ cái” - vì ý chí quyết tâm mãnh liệt, nữ VĐV 35 tuổi từng bị nghi ngờ không thể tham gia Thế vận hội sau vụ tai nạn hồi tháng Tư năm ngoái, nhưng cô đã nỗ lực hồi phục và tạo nên một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của mình trên đường trượt Olimpia delle Tofane đầy sương mù.

Xuất phát ở vị trí thứ 6, Brignone không ngần ngại chinh phục đường đua đầy thử thách, hoàn toàn phù hợp với kỹ năng kỹ thuật của cô. Tuy nhiên, cuộc đua là quá khó khăn với một số đối thủ của cô, bao gồm có cả Nhà vô địch trượt tuyết đổ dốc người Mỹ - Breezy Johnson, người phải bỏ cuộc sau cú va chạm tốc độ cao vào lưới chắn.

Nhà vô địch thế giới nội dung trượt tuyết Giant slalom nhận được những tiếng reo hò vang dội từ khán đài chật kín khán giả - khi cô lao qua vạch đích với thời gian 1 phút 23 giây 41, trước khi cô ngồi vào vị trí dẫn đầu, và bắt đầu “tọa sơn quan hổ đấu” khác.

10 trong số 24 người xuất phát đầu tiên đã không hoàn thành cuộc đua, bao gồm cả đồng đội của Brignone, cô Sofia Goggia, mặc dù trong một thời gian ngắn, tưởng chừng như Cornelia Huetter và sau đó là Romane Miradoli có thể lật ngược được tình thế.

Brignone phồng má lo ngại khi họ suýt chút nữa đã đánh bại được thành tích của cô, rồi sau đó, không ai có thể đến gần được thời gian này Miradoli của Pháp giành HCB, chậm hơn với 0,41 giây, trong khi Huetter của Áo đứng thứ 3, chậm hơn 0,52 giây, nhận HCĐ.

“Tôi mong đợi mình sẽ trượt tuyết thật là tự tin và cố gắng thực hiện mọi khúc cua một cách gọn gàng, không cần hoàn hảo, nhưng phải để cho ván trượt của mình được tự do và lướt nhẹ nhàng qua địa hình. Tôi luôn cố gắng ở phía trước đường trượt và tấn công. Tôi không mong đợi điều gì khác”, Brignone hào hứng cho biết.

Khi được hỏi liệu cô có nghĩ mình có thể giành HCV sớm như vậy sau khi trở lại thi đấu, cô có nói: “Không, không bao giờ. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi làm vậy, bởi vì hôm nay tôi là người không được đánh giá cao. Tôi là kẻ ngoài cuộc, nhưng tôi biết mình có thể làm gì với đôi ván trượt của mình. Thật điên rồ. Tôi nghĩ mình vẫn chưa nhận ra điều đó”.

Nhà vô địch World Cup trong các năm 2023 và 2025 phải chạy đua với thời gian để kịp tham dự Thế vận hội sân nhà sau vụ tai nạn tại Giải vô địch quốc gia khiến cô bị gãy nhiều xương chân, rách dây chằng chéo trước. Cô chỉ trở lại vào cuối tháng Giêng, có tên trong danh sách thi đấu nội dung trượt tuyết đổ dốc, về đích ở vị trí thứ 10 tại World Cup.

HCV của cô là huy chương đầu tiên của một VĐV trượt tuyết Alpine người Ý - tại kỳ Milano Cortina 2026. Cô đã hoàn thiện bộ sưu tập huy chương của cô sau HCB tại Olympic Bắc Kinh 2022, và HCĐ tại PyeongChang năm 2018 - cả 2 đều ở nội dung trượt tuyết Giant slalom.

Đ.Hg.