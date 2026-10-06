FIFA ASEAN Cup 2026 còn có lần thứ 2?

Indonesia đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup, khép lại một giải đấu tạo được nhiều chú ý ngay trong lần ra mắt. Nhưng phía sau thành công ấy là câu hỏi lớn hơn: FIFA ASEAN Cup sẽ trở thành một sân chơi lâu dài hay năm 2026 chỉ là một cuộc thử nghiệm đặc biệt?

Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 trong kỳ đầu tiên do họ đăng cai tổ chức. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Sự xuất hiện của FIFA ASEAN Cup mang đến một lựa chọn mới cho bóng đá Đông Nam Á. Thay vì quanh quẩn với những cuộc đối đầu quen thuộc trong khu vực, giải đấu do FIFA tổ chức hướng đến việc tăng số trận quốc tế có tính cạnh tranh, mở rộng đối tượng tham dự và tạo thêm cơ hội để các đội tuyển ASEAN tiếp xúc với những phong cách bóng đá khác nhau.

Phiên bản đầu tiên có cái kết thuận lợi về mặt hình ảnh. Indonesia đăng quang trên sân nhà sau trận chung kết với Thái Lan, hai nền bóng đá giàu tham vọng bậc nhất khu vực gặp nhau ở trận cuối cùng. Khán đài đông đảo, sự quan tâm lớn của truyền thông cùng tính cạnh tranh trên sân giúp FIFA ASEAN Cup tạo được dấu ấn cần thiết cho một thương hiệu vừa xuất hiện.

Nhưng tổ chức thành công một kỳ giải và biến nó thành sân chơi định kỳ là hai chuyện khác nhau.

Trở ngại đầu tiên nằm ở lịch quốc tế. FIFA ASEAN Cup được đưa vào FIFA Days, nhờ đó các đội có cơ sở triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Nhưng cần biết FIFA Days cũng là khoảng thời gian quý giá để các đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup, Asian Cup hoặc tìm kiếm những trận giao hữu phục vụ mục tiêu chuyên môn. Việc đội tuyển Trung Quốc từ chối, hay Ấn Độ rút lui để lựa chọn trận đấu với Brazil cho thấy sức hút của FIFA ASEAN Cup chưa chắc luôn thắng được những ưu tiên riêng của từng đội.

Khó khăn lớn hơn lại nằm ngay trong Đông Nam Á.

Khu vực vốn đã có ASEAN Cup mà tuyển Việt Nam vừa vô địch 2 mùa liên tiếp, giải đấu tồn tại nhiều năm và hình thành được vị trí đặc biệt trong đời sống bóng đá. Những cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan, Indonesia - Malaysia hay Thái Lan - Indonesia tại sân chơi này đã tạo nên lịch sử, sự kình địch và lượng khán giả trung thành. FIFA ASEAN Cup vì thế không thể đơn giản trở thành một giải vô địch Đông Nam Á thứ hai.

Indonesia thắng Thái Lan sau loạt sút luân lưu 11m. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Muốn tồn tại, sân chơi mới phải trả lời được câu hỏi: Điều gì có thể tìm thấy ở FIFA ASEAN Cup mà ASEAN Cup chưa có?

Lời giải hợp lý nhất nằm ở chất lượng đối thủ và khả năng kết nối Đông Nam Á với phần còn lại của châu Á. Nếu giải thường xuyên mời được những đội tuyển mạnh, giúp Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia có thêm các trận đấu ở trình độ cao, giá trị chuyên môn sẽ rõ ràng hơn. Khi ấy, ASEAN Cup có thể tiếp tục giữ vai trò xác định nhà vô địch khu vực, còn FIFA ASEAN Cup (tổ chức 4 năm một lần) trở thành một bước đệm để các đội tuyển chuẩn bị cho sân chơi châu lục.

Ngược lại, nếu thành phần tham dự và chất lượng chuyên môn không tạo ra khác biệt đáng kể, hai giải sẽ rất dễ giẫm chân nhau. Trong khi lịch thi đấu quốc tế ngày càng dày, rất khó thuyết phục các liên đoàn dành thêm một khoảng thời gian cho sân chơi có chức năng gần giống giải đấu họ vốn đã sở hữu.

Việc FIFA và ASEAN ký thỏa thuận hợp tác 5 năm cho thấy quan hệ giữa hai bên không dừng lại ở một mùa giải. Tuy nhiên, điều đó cũng chưa đồng nghĩa FIFA ASEAN Cup mặc nhiên sẽ được tổ chức đều đặn theo một chu kỳ cố định. Phiên bản 2026 vì thế có thể được nhìn như thử nghiệm về khán giả, thương mại, lịch thi đấu và giá trị chuyên môn.

Indonesia đã mang chiếc cúp đầu tiên về phòng truyền thống. Còn FIFA ASEAN Cup có chiếc cúp thứ hai để trao hay không lại phụ thuộc vào khả năng giải đấu tìm được chỗ đứng của riêng mình.

ĐĂNG HUY