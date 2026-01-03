Flick tin tưởng Joan Garcia sẽ vượt qua phản ứng dữ dội từ Espanyol

HLV trưởng của Barcelona, ​​Hansi Flick đã lên tiếng ủng hộ thủ thành Joan Garcia vượt qua sự thù địch trong trận derby Catalan vào cuối tuần này với Espanyol - trận đấu đầu tiên thủ môn này trở lại đối đầu với đội bóng thành phố kình địch của Tây Ban Nha kể từ khi chuyển đến vào mùa hè.

Joan Garcia lần đầu trở lại đối đầu Espanyol kể từ khi chuyển đến Barcelona vào mùa hè.

Thủ môn 24 tuổi này đã khiến người hâm mộ Espanyol tức giận sau khi gia nhập đối thủ địa phương của họ vào tháng 6 với giá khoảng 26 triệu EUR. Một bầu không khí cuồng nhiệt được dự đoán vào thứ Bảy khi Garcia trở lại sân vận động RCDE, nơi một chiến thắng sẽ giúp nhà đương kim vô địch La Liga tạm thời bỏ xa Real Madrid 7 điểm trên bảng xếp hạng. Espanyol đã tăng cường an ninh cho trận đấu, lắp đặt lưới phía sau cả 2 khung thành để ngăn chặn việc ném đồ vật vào cầu thủ, và cấm bất kỳ người hâm mộ nào mang hoặc mặc biểu tượng của Barcelona vào sân.

Khi được hỏi về tác động có thể xảy ra đối với Garcia, người đã khẳng định vị trí thủ môn số 1 của Barcelona kể từ khi đến, HLV Flick nói: “Với những gì tôi thấy ở Joan, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng. Joan có sự tự tin, bạn tin tưởng vào điểm mạnh và phẩm chất của cậu ấy, và đó là điều cậu ấy muốn thể hiện - ngày mai là cách tốt nhất để làm điều đó. Cậu ấy luôn tập trung vào tình hình hiện tại, và bạn có thể thấy điều đó. Joan đã có một nửa năm thi đấu tuyệt vời ở Barcelona, ​​cậu ấy đã chứng minh tại sao quyết định ký hợp đồng với cậu ấy là đúng đắn”.

Trận derby Catalan thường diễn ra một chiều khi Espanyol chưa thắng trên sân nhà ở La Liga kể từ năm 2007, nhưng lần này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Espanyol - đội bóng suýt xuống hạng năm ngoái - đang có một trong những mùa giải tốt nhất trong lịch sử, hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng La Liga sau khi thắng cả 5 trận đấu gần nhất. Flick đã chúc mừng người đồng nghiệp Manolo Gonzalez, nói rằng Barcelona sẽ “phải chơi ở phong độ tốt nhất” để giành chiến thắng.

HLV Hansi Flick cho biết Barcelona cần chiêu mộ một hậu vệ trong tháng Giêng.

HLV Flick cho biết Barcelona cần chiêu mộ một hậu vệ trong tháng Giêng để tăng cường cơ hội thành công ở mùa giải này. Barcelona đã để thủng lưới 20 bàn trong 18 trận đấu tại La Liga mùa này, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong tốp 7, đồng thời họ cũng để thủng lưới 11 bàn trong 6 trận đấu tại Champions League. “Hiện tại chúng tôi chưa sẵn sàng để chiêu mộ thêm cầu thủ, nhưng khi nhìn vào hàng phòng ngự, vị trí hậu vệ cánh và trung vệ, có lẽ chúng tôi cần thêm một cầu thủ nữa”, Flick nói. “Chúng tôi phải thảo luận về điều đó. Việc chiêu mộ một cầu thủ ở đẳng cấp này vào mùa đông không hề dễ dàng. Tôi tin tưởng chúng tôi có thể làm được điều gì đó, nhưng thương vụ này phải thực sự có ý nghĩa”.

Barcelona đã gặp khó khăn trong phòng ngự kể từ khi trung vệ Inigo Martinez chuyển đến Saudi Arabia mùa hè năm ngoái, trong khi họ cũng mất Andreas Christensen vài tháng từ tháng 12 vì chấn thương dây chằng chéo trước. Điều đó đã khiến Flick phải sử dụng cầu thủ trẻ Pau Cubarsi và hậu vệ trái Gerard Martin làm cặp trung vệ ưu tiên trong những tuần gần đây khi Ronald Araujo cũng vắng mặt.

Araujo đã nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe tinh thần vào tháng 11 nhưng đã trở lại tập luyện trong tuần này, mặc dù chưa rõ liệu ấy có thể ra sân trở ở trận derby vào thứ Bảy. “Điều đó tùy thuộc vào cậu ấy”, Flick nói thêm về khả năng ra sân của Araujo. “Hiện tại cậu ấy ổn, thể lực có lẽ chưa đạt 100%, nhưng đang tiến triển tốt. Cậu ấy phải quyết định xem mình sẽ trở lại nhanh hay chậm. Tôi có thể thấy và cảm nhận được sự ủng hộ từ các đồng đội, điều đó thật tuyệt vời. Cậu ấy đã có thời gian cần thiết và đây là những gì chúng tôi có thể làm cho cậu ấy”.

THANH TUẤN