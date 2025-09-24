Futsal Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp đoạt vé dự vòng chung kết châu Á

Các tuyển thủ futsal Việt Nam thắng đậm Lebanon tỷ số 4-0 ở lượt trận cuối vào chiều 24-9, qua đó đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026 với tư cách đứng đầu bảng E.

Đội tuyển futsal Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Phạm Đức Hòa cùng đồng đội khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại bảng E khi lần lượt giành 3 chiến thắng đậm trước Hồng Kông (Trung Quốc), chủ nhà Trung Quốc và Lebanon. Thầy trò HLV Diego Giustozzi ghi đến 20 bàn thắng và chỉ nhận 3 bàn thua, đạt thành tích tốt nhất kể từ khi vòng loại Giải futsal châu Á chuyển đổi thể thức thi đấu bốc thăm chia bảng ngẫu nhiên từ mùa giải 2024.

Trước khi tham dự bảng E thuộc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, HLV Giustozzi cùng đội trưởng Phạm Đức Hòa dành sự tôn trọng tuyệt đối cho các đối thủ trong bảng đấu của mình, đặc biệt nhấn mạnh Lebanon vẫn là đối thủ trực tiếp. Ngay cả khi đại diện đến từ Tây Á bị Hồng Kông (Trung Quốc) cầm hòa ở lượt trận thứ 2, các tuyển thủ futsal Việt Nam vẫn nhập cuộc với sự tập trung cao nhất.

Chính thái độ này đã giúp các học trò của HLV Giustozzi tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn so với Lebanon. Từ phút thứ 8 đến phút 11, đội tuyển futsal Việt Nam ghi 3 bàn thắng do công của Nguyễn Đa Hải, Nguyễn Mạnh Dũng và Từ Minh Quang.

Đến phút 25, Hassan Alame bên phía Lebanon nhận thẻ vàng thứ hai sau khi ngăn cản Dương Ngọc Linh phản công. Chỉ mất vài chục giây khi được thi đấu hơn người, Vũ Ngọc Ánh nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở về nước để hướng đến mục tiêu tiếp theo là SEA Games 33. ẢNH: ANH TRẦN

Về cuối trận, các cầu thủ Lebanon chủ động chơi chậm với chủ đích để thời gian trôi càng nhanh càng tốt nhằm hạn chế số bàn thua. Bởi dù thất bại trước đội tuyển futsal Việt Nam, đại diện đến từ Tây Á vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất với các đối thủ khác để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Vì thế, tỷ số 4-0 nghiêng về thầy trò HLV Diego được bảo toàn đến hết trận.

Đội tuyển futsal Việt Nam có lần thứ 6 liên tiếp, cũng là lần thứ 7 vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự ngày hội lớn của futsal châu lục.

Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026 diễn ra từ ngày 27-1 đến 7-2 tại thủ đô Jakarta (Indonesia), quy tụ 15 đội tuyển vượt qua vòng loại cùng đội chủ nhà Indonesia. Dù đây không phải là giải đấu tính suất dự Futsal World Cup 2028, nhưng lại là bàn đạp quan trọng để Đức Hòa cùng đồng đội hướng đến sân chơi thế giới sau đây 3 năm.

Kết thúc vòng loại Giải futsal châu Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở về nước và chuẩn bị mục tiêu tiếp theo là "săn" huy chương vàng tại SEA Games 33 tổ chức trên đất Thái Lan vào tháng 12 tới.

HỮU THÀNH