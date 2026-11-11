Futsal Việt Nam tạo “địa chấn”, cầm hòa Nga trước khi về nước

Rút kinh nghiệm sau thất bại 0-8 ở trận giao hữu lượt đi, đội tuyển futsal Việt Nam tạo nên bất ngờ khi cầm hòa chủ nhà Nga 3-3, khép lại chuyến tập huấn đáng nhớ tại xứ sở bạch dương.

Các tuyển thủ futsal Việt Nam và Nga chụp hình kỷ niệm. ẢNH: ANH TRẦN

Rạng sáng 11-11 (giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận giao hữu lượt về với chủ nhà Nga trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại nước này.

Ở trận lượt đi, trước đối thủ đang đứng thứ 7 thế giới, futsal Việt Nam đã bộc lộ khoảng cách đáng kể về trình độ khi nhận thất bại nặng nề 0-8. Tuy nhiên, bước vào màn tái đấu, thầy trò HLV Diego Giustozzi cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác sau những bài học kinh nghiệm và sự điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật.

Nga vẫn chứng tỏ đẳng cấp khi có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8. Aleksandr Pirogov tung cú dứt điểm căng, đưa bóng xuyên qua hai chân thủ môn Phạm Văn Tú.

Không nao núng sau bàn thua, futsal Việt Nam kiên trì tổ chức lối chơi và tìm được bàn gỡ ở phút 13. Từ Minh Quang thực hiện cú sút phạt hàng rào đầy kỹ thuật từ khoảng cách hơn 10m, đưa bóng vào lưới Nga, san bằng tỉ số 1-1.

Dẫu vậy, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Cũng trong phút 13, Pavel Karpov tận dụng tình huống bóng lộn xộn để ghi bàn, giúp Nga tái lập lợi thế dẫn 2-1.

Bước sang hiệp 2, futsal Việt Nam tiếp tục khiến đối thủ bất ngờ bằng lối chơi đầy quyết tâm. Trần Thái Huy cướp bóng ngay trên phần sân nhà, tăng tốc vượt lên phía trước rồi tung cú dứt điểm chéo góc, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỉ số 2-2.

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại chuyến tập huấn tại Kyrgyzstan và Nga với 2 trận hòa và 2 thất bại. ẢNH: ANH TRẦN

Đà hưng phấn tiếp tục được các học trò HLV Diego Giustozzi duy trì. Chỉ 5 phút sau, Nhan Gia Hưng phối hợp đá biên để Nguyễn Thịnh Phát băng vào dứt điểm một chạm đẹp mắt, đưa futsal Việt Nam lần đầu vượt lên dẫn trước 3-2.

Chỉ tiếc trước sức ép của đội chủ nhà, futsal Việt Nam không thể bảo toàn lợi thế khi Nga tìm được bàn gỡ hòa ấn định tỷ số 3-3.

Dù không thể giành chiến thắng, kết quả hòa 3-3 vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với futsal Việt Nam. Thái Huy cùng các đồng đội đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về bản lĩnh, khả năng tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu.

Đây cũng là trận đấu mang tính khích lệ lớn đối với thầy trò HLV Diego Giustozzi trước khi khép lại chuyến tập huấn gần 2 tuần tại Kyrgyzstan và Nga. Trong hành trình này, đội tuyển futsal Việt Nam có 2 trận hòa và 2 thất bại.

Quan trọng hơn kết quả, ban huấn luyện đã có thêm cơ hội thử nghiệm đội hình, đánh giá năng lực cầu thủ và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước những đối thủ có trình độ cao. Chuyến tập huấn được xem là bước chuẩn bị quan trọng để toàn đội nâng cấp lực lượng, hướng đến những mục tiêu lớn trong năm 2027 và xa hơn là cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự Futsal World Cup 2028.

Trận hòa 3-3 trước Nga cũng là màn khép lại các hoạt động thi đấu của đội tuyển futsal Việt Nam trong năm 2026. Ngày 11-11, toàn đội sẽ trở về TPHCM. Sau đó, các tuyển thủ trở về địa phương chủ quản, tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

HỮU THÀNH