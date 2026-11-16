Gần 300 tay vợt tham dự Giải Pickleball cúp Báo Tiền Phong 2026

Sau một ngày tranh tài bùng nổ với những màn đôi công nghẹt thở, Giải Pickleball Cúp Báo Tiền Phong – Hội doanh nhân trẻ TPHCM 2026 đã chính thức khép lại tại cụm sân Swin Pickleball (phường Tân Hưng, TPHCM) vào ngày 16-11.

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đoạt giải.

Giải diễn ra nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026), sân chơi do Báo Tiền Phong phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức đã trở thành cầu nối gắn kết giữa những người yêu thích bộ môn Pickleball tại TPHCM.

Ngay sau lễ khai mạc, các tay vợt bước vào tranh tài ở 4 nội dung: Đôi Nam dưới 40 tuổi, Đôi Nam trên 40 tuổi, Đôi Nam Nữ dưới 40 tuổi và Đôi Nam Nữ trên 40 tuổi. Trình độ chuyên môn đồng đều giúp các trận đấu diễn ra giằng co ngay từ vòng loại. Nhiều tay vợt bán chuyên xử lý thuần thục các kỹ thuật khó như bỏ nhỏ sát lưới Dink Shot hay đánh trả bóng điểm rơi Third Shot Drop, tạo nên những pha đôi công kịch tính đến điểm số cuối cùng.

Giải đấu có sự đồng hành của dàn đại sứ, là các người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 Lưu Phương Anh, Phạm Vân Hà, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên và người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 - Trần Huyền Cơ và Võ Thị Thanh Bình.

Các vận động viên tranh tài sôi nổi tại giải.

Kết thúc một ngày tranh tài quyết liệt, Ban tổ chức đã xác định các cặp đôi giành giải ở 4 nội dung thi đấu. Ở nội dung Đôi Nam Nữ dưới 40 tuổi, cặp Thanh - Xuân Trường giành giải Nhất, cặp Thanh Diễn - Đức Hùng đạt giải Nhì, đồng giải Ba thuộc về cặp Trọng Hưng - Suri Nguyễn và Nhứt Hưng - Thị Mai. Tại nội dung Đôi Nam Nữ trên 40 tuổi, cặp Ngọc Tú - Mạnh Hùng đoạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về cặp Bá Phúc - Phương Thảo, đồng hạng Ba là cặp Văn Mạnh - Thị Hà và Lê Phương - Như Thủy.

Ở hai bảng đấu nam, cặp Trọng Thảo - Đức Hận xuất sắc giành giải Nhất nội dung Đôi Nam dưới 40 tuổi, xếp trên cặp giải Nhì Võ Tuân - Hải Phò Mã cùng hai cặp đồng giải Ba Nguyên Khang - Trung Cẩn và Xuân Lâm - Nguyên Khôi. Tại nội dung Đôi Nam trên 40 tuổi, cặp Anh Xuân - Thế Hải bước lên ngôi vô địch, giải Nhì thuộc về cặp Phương Lâm - Anh Viên, đồng giải Ba là cặp Max Huỳnh - Hoàng Vinh và Trân Định - Công Hưng.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cho biết Ban tổ chức định hướng duy trì giải thường niên vào tháng 10 hằng năm, góp phần thúc đẩy phong trào pickleball tại TPHCM nói riêng và trên cả nước nói chung. Từ quy mô gần 300 vận động viên năm nay, các mùa giải tới dự kiến tiếp tục mở rộng số lượng tay vợt, bổ sung thêm nội dung thi đấu cùng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.

KHÁNH VÂN