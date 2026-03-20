Gần 9.000 vận động viên dự Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026

Sáng 20-3, Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026 khai mạc tại Công viên Biển Đông (phường An Hải), thu hút gần 9.000 vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Giải năm nay có các cự ly marathon 42km, bán marathon 21km, 5km và nội dung Ronny Dash dành cho trẻ em ở cự ly 500m, 1,5km.

Trước thềm giải đấu, ban tổ chức triển khai chương trình tham quan đường chạy, giúp vận động viên làm quen địa hình; đồng thời quảng bá văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng, góp phần nâng cao trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh thành phố năng động, thân thiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, cho biết số lượng vận động viên tham dự năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước. Trong đó, có gần 3.200 vận động viên quốc tế, tăng 18%. Các quốc gia có đông vận động viên tham dự gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Malaysia.

Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng được tổ chức thường niên từ năm 2013. Qua nhiều năm, sự kiện không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng, từng bước khẳng định vị thế là một trong những hoạt động thể thao - du lịch tiêu biểu của Việt Nam.

Thời gian tới, ban tổ chức đặt mục tiêu tăng trưởng 15%-25% số vận động viên quốc tế mỗi năm, hướng tới khoảng 5.000 vận động viên quốc tế vào năm 2028.

