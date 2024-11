Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024: Đội nam Hà Nội trụ hạng

Đội nam Hà Nội đã trụ hạng ở mùa giải năm nay dù không có ngoại binh trong đội hình. Ảnh: HỮU TRƯỜNG

Tối 28-11 tại Bà Rịa-Vũng Tàu, lượt phân hạng của nội dung nam giữa 4 đội Hà Nội, Hà Tĩnh, XSKT Vĩnh Long, Long An đã diễn ra trận đầu tiên để các đội tìm cơ hội có điểm số an toàn cho mình.

Long An thi đấu trận đầu trong ngày tranh tài gặp XSKT Vĩnh Long. Ở thời điểm phải quyết chiến nhằm tìm điểm số tốt nhất, HLV Nguyễn Hoàng Tuấn (XSKT Vĩnh Long) và Phạm Phước Tiến (Long An) đều đưa ra phương án chiến thuật hiệu quả nhất cho cầu thủ của mình. Trong cuộc đấu này, các tay đập Long An vẫn nhỉnh hơn và dù XSKT Vĩnh Long là những người dẫn điểm trước nhưng chấp nhận thua chung cuộc 1-3. Tỷ số điểm nghiêng về Long An lần lượt là 20/25, 25/21, 25/20, 25/15).

Chiến thắng tiếp tục giúp Long An có hy vọng giữ suất trụ hạng tại mùa giải năm nay. Với XSKT Vĩnh Long, việc để thua khiến đội bóng của miền Tây đã hết cơ hội trụ hạng nên gần như chắc chắn rớt xuống hạng A trong mùa giải năm tới.

Trận đấu thứ 2 của lượt phân hạng trong ngày là cuộc đối đầu giữa Hà Nội với Hà Tĩnh. Chơi với tinh thần cao nhất và dù không có ngoại binh nhưng các tay đập của Hà Nội như Xuân Đức, Văn Chường, Quang Thành, Đức Thuận, Xuân Việt, Tiến Công đã ghi điểm hiệu quả qua đó thắng 3-0 (25/22, 25/17, 25/20) Hà Tĩnh. Chiến thắng đảm bảo được điểm số để Hà Nội chính thức trụ hạng tại giải đấu năm nay.

Do thua trận, Hà Tĩnh sẽ phải tự quyết tấm vé trụ hạng trong cuộc đối đầu với đối thủ trực tiếp là Long An. Ngày 30-11, lượt thứ 2 của vòng đấu phân hạng để tranh suất trụ hạng sẽ là cuộc đọ sức giữa Hà Tĩnh với Long An và Hà Nội gặp XSKT Vĩnh Long.

MINH CHIẾN