Giải bóng đá thành phố mới Bình Dương – Cúp Becamex IDC 2024: Xác định 4 cặp đấu ở vòng tứ kết

Thắng Đệ FC sẽ gặp Bình Hòa TPK trong trận tứ kết được đánh giá là cân sức. Ảnh: Thắng Đệ FC

Từ 166 đội trải qua vòng đấu loại ở 4 cụm, sau đó sàng lọc chọn tiếp 16 đội mạnh nhất ghi tên vào vòng đấu bảng ở vòng chung kết. Vào cuối tuần qua, vòng bảng của VCK cũng kết thúc lượt trận cuối cùng để chọn ra 8 gương mặt ghi tên ở vòng đấu loại trực tiếp. Hầu hết các đội bóng mạnh, vốn được đánh giá là ứng viên tranh vô địch đều góp mặt tại vòng này.

Ở bảng A, Bình Hòa TPK vượt qua TV Kim Châu Trân FC với tỷ số 3-0 để giành ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng cũng như khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch mùa giải năm nay. Thua trận này, TV Kim Châu Trân FC cũng vào vòng tứ kết với vị trí nhì bảng khi có 6 điểm chung cuộc.

Tại bảng B, Tư Nhớ FC cũng đạt thành tích toàn thắng cả 3 trận khi lần lượt vượt qua Bamboo FC 5-3, Đức Phong FC 2-1 và FC Minh Hải Phát 7-5 để giành ngôi đầu bảng. Vị trí nhì bảng thuộc về Bamboo FC sau trận thắng 5-0 trước Đức Phong FC.

Bamboo FC gặp VPP Minh An ở trận tứ kết 4. Ảnh: Bamboo FC

Cục diện ở bảng C rất hấp dẫn với màn so kè điểm số đến lượt cuối khi 3 đội FC Heineken, Thắng Đệ FC và Doanh nhân Bến Cát cùng có được 6 điểm sau 3 trận đấu. Sau khi xét chỉ số phụ, lần lượt FC Heineken và Thắng Đệ FC đứng nhất và nhì bảng. Cuối cùng là ở bảng D, VPP Minh An giành ngôi đầu bảng với 5 điểm sau trận thắng 3-0 trước Miền Đông FC. Vị trí nhì bảng thuộc về Công an tỉnh.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8-9 trên sân 2 của Thành phố mới Bình Dương, gồm: 7g30: Bình Hòa TPK - Thắng Đệ FC 9 giờ: FC Heineken - Kim Châu Trân FC 13g30: Tư Nhớ FC - Công an tỉnh 15 giờ: VPP Minh An và Bamboo FC.

CAO TƯỜNG