Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 có 13 đội tham dự

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) xác nhận Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 có 13 CLB tham dự, sau khi đội Trẻ PVF-CAND được đôn lên thi đấu.

Quy Nhơn Bình Định vẫn chưa tiến hành đổi tên để tham dự mùa giải 2025-2026

Hôm 8-8, VPF đã gửi đến các CLB chuyên nghiệp bộ tài liệu xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa giải 2025-2026.

Theo đó, đơn vị tổ chức xác nhận Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 có 13 CLB tham dự, gồm Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Hòa Bình, Khánh Hòa, Long An, CLB TPHCM, Trẻ TPHCM, TT.Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn Bình Định.

So với mùa giải trước, Đồng Nai là CLB duy nhất không đăng ký tham dự do đã tiến hành giải thể. Trong khi đó, nhận lời từ Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội xếp hạng Ba là PVF-CAND được chuyển lên thi đấu tại V-League. Suất thi đấu hạng Nhất của PVF-CAND được Ban Chấp hành VFF trao cho Trẻ PVF-CAND, một trong những CLB có thành tích tốt tiếp theo tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025.

Cũng tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025, bốn đội Quảng Ninh, Bắc Ninh, Đại học Văn Hiến và Gia Định đã giành quyền thăng hạng trực tiếp để tham dự hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia mùa 2025-2026.

Ngoài ra, TT.Bình Phước là CLB duy nhất hoàn tất chuyển đổi tên gọi địa phương sang thành TT.Đồng Nai. Còn Quy Nhơn Bình Định chưa hoặc không làm thủ tục đổi tên thành Quy Nhơn United như một số thông tin truyền thông đã đăng tải.

HLV Nguyễn Văn Sỹ khả năng cao dẫn dắt Long An dự Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026

Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 dự kiến khởi tranh từ ngày 19-9. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về), tính điểm xếp hạng chung cuộc. Từ đó, chọn ra hai CLB có thứ hạng cao nhất trong số các đội tham dự giải và đã đáp ứng điều kiện yêu cầu về việc thực hiện quy trình cấp phép, được VFF cấp giấy phép tham dự V-League để giành quyền thăng hạng trực tiếp, chuyển lên thi đấu tại V-League 2026-2027.

Với 13 CLB hạng Nhất xác nhận tham dự, Cúp quốc gia 2025-2026 sẽ có tổng cộng 27 đội tranh tài. Đấu trường cúp sẽ lăn bóng trước hạng Nhất một tuần.

Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2025-2026 sẽ được tổ chức vào lúc 09g30 sáng 11-8 tại Hà Nội.

Dù xác nhận có 13 CLB hạng Nhất tham dự, nhưng cho đến hết ngày 9-8, vẫn có đến năm đội gồm Trẻ TPHCM, CLB TPHCM, Hòa Bình, Long An và Khánh Hòa chưa trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026.

HỮU THÀNH