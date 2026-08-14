Giáo viên nhận xét gì về đề Văn thi lại ở chuyên Tuyên Quang?

Sau môn Ngữ văn sáng 14-8, chiều 14-8, thí sinh thi lại ở Tuyên Quang tiếp tục làm bài thi môn Toán. Các môn còn lại theo lịch thi vào ngày 15-8.

Thí sinh thi lại ở Điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang sáng 14-8. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Một trong điều mà dư luận quan tâm là tương quan của đề thi lại so với kỳ thi chính thức trước đó.

Theo nhận xét chung, đề Ngữ văn sáng 14-8 được đánh giá vừa sức, bám định hướng phát triển năng lực, đồng thời đặt ra những vấn đề gần gũi với đời sống.

Theo đánh giá của một số thí sinh, đề thi hoàn toàn mở, ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa, các ngữ liệu có tính thời sự, gần gũi với học sinh, vì thế các em dễ liên hệ thực tiễn và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Một số giáo viên nhận xét, nhìn đề thi cùng ma trận đề như đề đợt 1.

Cô Nguyễn Thị Hương, Tổ trưởng môn Văn, Trường THPT Quỳnh Lưu 2, tỉnh Nghệ An nhận xét, đề thi bàn về bảo vệ an ninh văn hóa và các nội dung phi truyền thống là vấn đề có tính thời sự, có tính giáo dục, tư tưởng. Câu hỏi đưa ra tường minh, đúng đặc trưng văn nghị luận, đảm bảo các mức độ: biết, hiểu, vận dụng; lệnh hỏi rõ, giúp học sinh nhận diện được vấn đề, không bị hoang mang. “Nói chung là đề vừa sức, có tính thời sự, có tính nhân văn”, cô Nguyễn Thị Hương nhận xét. Câu hỏi hướng học sinh không chỉ nhận diện tác hại của thông tin sai lệch mà còn thể hiện trách nhiệm của cá nhân trong môi trường số, như biết kiểm chứng thông tin, không chia sẻ nội dung chưa xác thực và có ý thức khi sử dụng mạng xã hội.

Cô giáo Bùi Thị Hoàng Yến, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: KIM ANH

Cô giáo Bùi Thị Hoàng Yến, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ nhận xét, đề thi bám sát cấu trúc đề thi tham khảo do Bộ GD-ĐT công bố vào tháng 2-2025. Câu viết đoạn văn nghị luận xã hội, vấn đề được lựa chọn có tính cập nhật, thể hiện tính ứng dụng của việc học Ngữ văn và sự gắn bó của môn học với những vấn đề của đời sống. Câu viết bài văn nghị luận văn học, bài thơ được lựa chọn làm ngữ liệu giàu cảm xúc, có khả năng khơi gợi sự rung động ở học sinh, đặc biệt là những em đang đứng trước ngưỡng cửa bước vào cuộc sống - “mang cả cánh đồng sau lưng đi vào thành phố”.

“Nhìn chung, đề thi bảo đảm tính khoa học và có độ phân hóa tốt. Đề vừa đánh giá, đo lường năng lực của học sinh phục vụ việc xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa cung cấp kết quả phục vụ xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học”, cô Bùi Thị Hoàng Yến nêu. Theo cô, đặt trong cùng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp THPT, so với đề thi môn Ngữ văn trong đợt thi tháng 6-2026, đề thi lần này có sự tương đồng về cấu trúc và tương đương về phạm vi kiến thức, mức độ khó - dễ và khả năng phân hóa.

Một số giáo viên cũng nhận xét, đề thi tạo sự cân bằng giữa vấn đề xã hội đương đại và giá trị văn chương. Nếu phần Đọc hiểu và nghị luận xã hội đặt ra câu chuyện về thông tin giả, niềm tin xã hội và trách nhiệm trong môi trường số, thì bài thơ “Cánh đồng tuổi thơ” đưa thí sinh trở về với ký ức, quê hương và những giá trị bền vững.

ThS Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM nhận xét, so với đề thi Ngữ văn tháng 6-2026, đề thi lần này giữ được sự ổn định về định dạng và mặt bằng yêu cầu, đồng thời tạo được một mạch chủ đề khá tự nhiên giữa các phần. Cấu trúc đề nhất quán: ngữ liệu đọc hiểu vẫn là văn bản nghị luận, ngữ liệu triển khai nghị luận văn học tiếp tục là thơ. Sự tương đồng này giúp bảo đảm tính ổn định của kỳ thi, trong khi nội dung được dịch chuyển từ các vấn đề về tri thức, công nghệ và phát minh sang an ninh văn hóa, môi trường thông tin, bản sắc và kí ức văn hóa.

Ngữ văn là môn tự luận duy nhất ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm đầu tiên Bộ áp dụng chấm bài thi môn này bằng phương pháp rubric - dùng bản mô tả cụ thể các tiêu chí đánh giá và mức độ đạt được của từng tiêu chí đó, đảm bảo sự công bằng và giảm tính chủ quan. Ở lần thi đầu tiên, điểm trung bình của học sinh chuyên Tuyên Quang là 7,3. Trong 328 em, số thí sinh đạt từ 8 trở lên là khoảng 125, gồm ba em đạt 9,25 điểm. Điểm trung bình môn Văn cả nước là 6,5 điểm. Ninh Bình có điểm trung bình môn Văn cao nhất cả nước, 7,257 điểm; tỉnh Tuyên Quang không nằm trong tốp 10 tỉnh thành có điểm trung bình môn Văn cao nhất cả nước.

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PHAN THẢO- ĐỖ TRUNG - TRẦN LƯU