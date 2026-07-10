Granit Xhaka: “Được chơi bóng cùng thời Messi, Ronaldo là đặc ân lớn lao”

Tiền vệ nhạc trưởng của tuyển Thụy Sĩ - Granit Xhaka - vừa đưa ra những bình luận mới nhất khi Rossocrociati đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc đối đầu với lại tuyển Argentina - của Lionel Messi thuộc khuôn khổ tứ kết FIFA World Cup 2026. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật này, ngày 12-7.

Xhaka là thủ lĩnh của tuyển Thụy Sĩ

Tiền vệ 33 tuổi đang chơi cho Sunderland ở Premier League là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội, và cũng là một mắt xích trọng yếu trong lối chơi của tuyển Thụy Sĩ ở kỳ FIFA World Cup tại Bắc Mỹ năm nay, là một trong các chìa khóa của chiến thắng.

Tính đến thời điểm này, Xhaka đã đá chính và đá trọn 90 phút trong cả 5 trận đấu của Đội tuyển Thụy Sĩ. Anh đã ghi được 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-1 trước Đội tuyển Bosnia & Herzegovina và liên tục được chấm điểm rất cao từ 6,8 đến 8,6!

Cầu thủ vừa từ chối lời đề nghị đến với Chelsea để làm việc với lại HLV Xabi Alonso đưa ra nhận định khi hướng đến trận đấu tứ kết với Argentina: “Khi bạn ở rất gần mục tiêu, thì khát khao thành công càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ chúng tôi đang cảm nhận được áp lực tích cực - chúng tôi cũng rất muốn tiến về phía trước”.

“Được thi đấu ở trong thời đại của Messi và Cristiano Ronaldo là một đặc ân lớn lao đối với các cầu thủ chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội phân tích chi tiết màn trình diễn của Argentina, nhưng chúng tôi sẽ bắt đầu phân tích kỹ lưỡng từ mai”.

Trong khi đó, một cầu thủ khác cũng đang thi đấu tại Premier League là hậu vệ Dan Burne (Newcatle United) cũng dành thời gian nói về cuộc đối đầu giữa anh với Erling Haaland tại cuộc đối đầu Anh - Na Uy sắp tới đây ở vòng đấu “bát cường”...

Byrne được cho là có lợi thế về tâm lý to lớn trước “Gã khổng lồ Viking”, thậm chí xét về mặt thể chất đơn thuần, anh cũng có sự vượt trội so với đối thủ. Ở trong 8 lần đối đầu với lại Haaland trong quá khứ ở Giải Ngoại hạng Anh, Burn gần như đã khóa chặt Haaland. Đối mặt cầu thủ cao tới 2 mét 01, Haaland mới chỉ ghi được 1 bàn.

“Tôi không muốn nói trước điều gì, nhưng đúng vậy, cậu ấy chỉ ghi được có 1 bàn thắng mà thôi. Đứng trên góc độ thuần túy về thể chất, tôi rất thích đối đầu với Erling. Tôi thực sự tận hưởng kiểu thử thách va chạm cơ bắp như vậy, chúng tôi cũng cư xử rất đẹp với nhau trên sân. Mặc dù vậy, bạn phải hỏi cậu ấy xem cậu ấy có cảm thấy như vậy về tôi không”.

Đ.Hg.