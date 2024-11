Gravenberch đã trở thành câu trả lời của Liverpool cho Bellingham như thế nào

Bộ đôi này hiện đang ở các câu lạc bộ khác nhau -- Gravenberch tại Liverpool ; Bellingham tại Real Madrid -- và sẽ lại chia sẻ sân cỏ vào đêm thứ Tư khi các đội của họ gặp nhau tại Champions League. Nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ năm 2021.

Cả hai đều có thể được coi là những tiền vệ hàng đầu châu Âu, nhưng hành trình của họ lại rất khác nhau. Sự thăng tiến của Bellingham diễn ra nhanh chóng và như sao băng; còn Gravenberch thì không đơn giản như vậy.

Nếu Liverpool không chấm dứt việc theo đuổi Bellingham trước kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023, thì khả năng Gravenberch chuyển đến từ Bayern Munich vào cùng mùa hè đó sẽ không thành hiện thực. Nhưng mặc dù cầu thủ người Hà Lan này mất một thời gian để ổn định, sự tiến hóa của anh đã giúp đưa Liverpool lên một tầm cao mới trong mùa giải này.

"Anh ấy có điều gì đó đặc biệt"

Sinh ra tại Amsterdam, Gravenberch đã dành phần lớn thời thơ ấu của mình để noi gương anh trai Danzell. Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian , chàng trai 22 tuổi này đã ghi nhận Danzell đã "làm anh trở nên cứng rắn hơn" trong các trận đấu bóng đá đường phố và cả hai đều đã vượt qua các cấp bậc tại học viện Ajax.

Trong khi người anh lớn của Gravenberch đã tiếp tục chơi cho 13 câu lạc bộ khác nhau ở nhiều cấp độ khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình cho đến nay - điểm dừng chân gần đây nhất của anh là FC Den Bosch ở giải hạng hai Hà Lan - thì rõ ràng là em trai đã được định sẵn sẽ lên đến đỉnh cao.

"Khi thằng bé khoảng bốn tuổi, chúng tôi thường đưa Ryan đi chơi bóng bầu dục vào sáng Chủ Nhật và khi chơi với những đứa trẻ bảy hoặc tám tuổi, thằng bé luôn là cầu thủ giỏi nhất", cha của Gravenberch, Ryan Sr., kể với ESPN. "Tôi và vợ tôi luôn nhìn nhau và kiểu như 'Hả?' Chúng tôi không thể tin được. Sau đó, khi thằng bé lớn hơn, chúng tôi bắt đầu thấy thằng bé có một bộ kỹ năng nhất định mà không bình thường. Ngay từ khi còn rất nhỏ, chúng tôi đã có thể nói rằng thằng bé là một cậu bé đặc biệt".

"Ngay từ lần đầu tiên anh ấy bước vào sân, bạn có thể thấy anh ấy là một cầu thủ giỏi", Peter van der Veen, người bắt đầu huấn luyện Gravenberch ở cấp độ U15 của Ajax, nói. "Anh ấy có điều gì đó đặc biệt. Cậu ấy nổi bật ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Sau ba tháng ở cấp độ U15, cậu ấy đã quá giỏi so với đội nên chúng tôi đã cố gắng thử thách cậu ấy bằng cách chuyển cậu ấy lên nhóm tuổi cao hơn. Đôi khi anh ấy thậm chí còn chơi ở nhóm tuổi cao hơn hai bậc, nhưng anh ấy vẫn có thể đối phó với áp lực”

Ryan Gravenberch đã được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trong nhiều năm nhưng đang bắt đầu thể hiện khả năng của mình tại Liverpool.

Tiềm năng của Gravenberch đã đưa anh vào tầm ngắm của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu từ khi còn nhỏ, với Liverpool là một trong những bên quan tâm ngay cả trước khi họ ký hợp đồng với anh. Năm 2018, ở tuổi 16 và 130 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Ajax từng góp mặt tại giải vô địch Hà Lan, vượt qua kỷ lục do Clarence Seedorf lập vào năm 1992. Đến mùa giải 2021-22, anh đã trở thành cầu thủ thường xuyên của đội một và sau hơn một thế kỷ ra sân cho Ajax, tiền vệ này đã lọt vào mắt xanh của Liverpool một lần nữa.

Bayern Munich cũng theo dõi anh và chính gã khổng lồ của Đức đã giành được chữ ký của anh với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro. Nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch. Trong suốt chiến dịch duy nhất của Gravenberch tại Allianz Arena, anh chỉ chơi được 938 phút trong các trận đấu cạnh tranh, ra sân ba lần ở Bundesliga .

"Tất nhiên, cậu ấy buồn vì không được chơi nhiều, nhưng cậu ấy không hề thất vọng hay tức giận", cựu HLV Julian Nagelsmann của Bayern chia sẻ với Sky Sport vào tháng 10 năm 2022. "Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, người sẽ tiếp tục phát triển. Tôi đã nói với cậu ấy rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Cậu ấy chỉ cần điều chỉnh một vài thứ, và cậu ấy sẽ làm được."

Tuy nhiên, vào tháng 3 năm sau, Nagelsmann đã bị sa thải và người kế nhiệm ông, Thomas Tuchel, cũng phải vật lộn để tìm một vị trí cho Gravenberch trong đội hình xuất phát của mình. Sau vài năm thăng tiến, tiền vệ này đột nhiên thấy mình đang ở ngã ba đường.

Liverpool đã theo đuổi tiền vệ trẻ Jude Bellingham trước khi anh chuyển đến Real Madrid.

Trong khi sự nghiệp của Gravenberch đang trì trệ tại Bayern, Bellingham ngày càng tiến triển mạnh mẽ tại Dortmund. Mặc dù Dortmund đã thất bại trong cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga 2022-23, tiền vệ người Anh - được ký hợp đồng khi mới 17 tuổi từ Birmingham City với giá 30 triệu euro vào mùa hè năm 2020 - đã khẳng định mình là ngôi sao hàng đầu của giải đấu Đức với tám bàn thắng và năm pha kiến ​​tạo trong 31 trận đấu.

Trong thời gian ở câu lạc bộ, Bellingham đã phá vỡ nhiều kỷ lục, trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt đến một thế kỷ ra sân cho Dortmund và giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải Bundesliga 2022-23. Và tất nhiên, anh thường xuyên được đồn đoán sẽ chuyển đến một loạt các câu lạc bộ lớn của châu Âu, bao gồm cả Liverpool.

"Tôi không thích nói về tiền bạc khi bạn nói về một cầu thủ như anh ấy", Jurgen Klopp phát biểu trong một cuộc họp báo vào tháng 12 năm 2022. "Mọi người đều có thể thấy anh ấy thật phi thường. Nếu bạn hỏi một người không biết gì về bóng đá rằng: 'Bạn nghĩ Jude Bellingham bao nhiêu tuổi?' Tôi không nghĩ bất kỳ ai có thể nói gần đúng với tuổi của anh ấy. Họ sẽ nói là 28 hoặc 29 vì anh ấy chơi rất chín chắn".

Trong khi Klopp không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình đối với Bellingham, Liverpool đã quyết định không theo đuổi anh ấy như một mục tiêu chuyển nhượng. Quyết định này cực kỳ không được lòng người hâm mộ và dẫn đến sự chỉ trích rộng rãi đối với chủ sở hữu của Liverpool, Fenway Sports Group (FSG). Tuy nhiên, Klopp đã công khai bảo vệ lập trường của câu lạc bộ, đưa ra đánh giá thực dụng về vị trí của họ.

"Chúng tôi không phải trẻ con", ông nói trong một cuộc họp báo vào tháng 4 năm 2023. "Hỏi một đứa trẻ năm tuổi rằng chúng muốn gì vào dịp Giáng sinh và chúng nói là một chiếc Ferrari, bạn sẽ không nói đó là một ý tưởng hay, nó quá đắt và bạn không thể lái nó. Đó luôn là cách tôi làm việc. Bạn phải chấp nhận rằng điều này hay điều kia là không thể đối với chúng ta. Chúng ta sẽ bước sang một bên và làm những việc khác."

Vì vậy, với việc Ferrari hoàn toàn nằm ngoài tầm tay (Bellingham chuyển đến Real Madrid với giá ban đầu là 103 triệu euro vào tháng 6 năm 2023), Klopp và Liverpool phải tìm kiếm trên thị trường để tìm giải pháp thay thế khả thi hơn về mặt tài chính.

Bước ngoặc: Klopp xây dựng lại hàng tiền vệ năm 2023

Đội trưởng Jordan Henderson (12 triệu bảng Anh đến Al Ettifaq ), Fabinho (40 triệu bảng Anh đến Al Ittihad ), Naby Keïta (chuyển nhượng tự do đến Werder Bremen ), James Milner (chuyển nhượng tự do đến Brighton & Hove Albion ) và Alex Oxlade-Chamberlain (chuyển nhượng tự do đến Besiktas) đã ra đi. Alexis Mac Allister (35 triệu bảng Anh từ Brighton), Dominik Szoboszlai (60 triệu bảng Anh từ RB Leipzig ) và Wataru Endo (16,2 triệu bảng Anh từ VfB Stuttgart ) đã vào cuộc.

Nhưng với các mục tiêu tiền vệ khác là Moisés Caicedo (115 triệu bảng Anh) và Romeo Lavia (53 triệu bảng Anh) đã từ chối Liverpool để chuyển đến Chelsea , vẫn còn cảm giác rằng câu lạc bộ vẫn còn yếu ở giữa sân khi ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đang đến gần.

Ảnh hưởng của Jurgen Klopp đã thuyết phục Gravenberch chuyển đến Liverpool.

Trong khi Liverpool quan tâm đến Gravenberch từ lâu, phải đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Bayern mới đồng ý cho anh ra đi. Chỉ khi đó, Liverpool mới thực hiện động thái của mình, ký hợp đồng năm năm với cầu thủ người Hà Lan với giá 34 triệu bảng Anh.

"Jurgen Klopp rất quan trọng với Ryan và cả chúng tôi nữa", cha của Gravenberch nói với ESPN. "Jurgen đã giữ đúng lời hứa. Ông ấy nói sẽ chăm sóc Ryan, điều này rất quan trọng đối với một cầu thủ trẻ không có nhiều sự tự tin."

Gravenberch chỉ ra sân 12 trận tại Premier League khi Liverpool xếp thứ ba sau Manchester City và Arsenal . Trong khi đó, Bellingham đã vươn lên thành siêu sao tại Madrid, ghi 23 bàn sau 42 trận trên mọi đấu trường để giành chức vô địch LaLiga và Champions League, được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của La Liga và xếp thứ ba tại giải Quả bóng vàng 2024. Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của Gravenberch tại Merseyside đã mang đến cho anh cơ hội để bắt kịp với Premier League và quan trọng hơn là được chơi bóng thường xuyên trở lại.

Tác động của Slot

Tiếp quản di sản của Klopp, HLV Slot tuyên bố rằng ông không muốn thực hiện nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Mục tiêu mà họ theo đuổi trong mùa hè là Zubimendi của Real Sociedad đã không thể chuyển đến Anfield, Slot đã chọn cách hướng nội. Gravenberch đã được thử sức ở vị trí số 6 trong giai đoạn tiền mùa giải, bắt đầu ở đó trong các trận giao hữu với Sevilla và Manchester United, cũng như trong trận mở màn Premier League của Liverpool tại Ipswich Town . Và chính màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ người Hà Lan tại Portman Road -- anh có số lần chạm bóng nhiều thứ ba (71) và số đường chuyền hoàn thành nhiều thứ hai (51) trong số bất kỳ cầu thủ Liverpool nào -- đã giúp củng cố niềm tin của Slot rằng, ngay cả khi không có Zubimendi, đội hình của anh vẫn được trang bị tốt để đạt đến đẳng cấp cao nhất.

Ba tháng trôi qua và cả Gravenberch và Liverpool dường như đều đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Đội của Slot đang dẫn trước tám điểm ở vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League, đã thắng cả bốn trận đấu tại Champions League và đang ở tứ kết cúp Liên đoàn. Chiến dịch này được đánh dấu bằng những màn trình diễn nổi bật, nhưng sự xuất hiện của Gravenberch đóng vai trò then chốt trong sự trỗi dậy của họ.

"Chúng tôi là những người tin vào Chúa, và chúng tôi nghĩ Chúa đã gửi Arne đến với chúng tôi và đến Liverpool", cha của Gravenberch nói với ESPN. "Rõ ràng là anh ấy là người Hà Lan nên có thể hiểu rất rõ Ryan. Giờ đây khi ở Anh, Ryan coi Slot gần như là một người cha. Tôi nghĩ Ryan cần thêm 2% để cảm thấy tự tin với huấn luyện viên và Slot dường như đang làm rất tốt với anh ấy".

Theo Opta, Gravenberch là tiền vệ duy nhất trong năm giải đấu lớn của châu Âu thực hiện nhiều hơn 30 pha tắc bóng và 30 pha đánh chặn trong mọi giải đấu mùa này. Anh đã bắt đầu số trận đấu tại Premier League ngang bằng toàn bộ mùa giải trước và vị thế của anh ấy là một trong những cầu thủ chủ chốt của Liverpool được khuếch đại qua từng tuần trôi qua.

Giờ đây, anh có đủ sự tự tin để chạm mặt với Bellingham, để cho thấy mình đáng giá như thế nào.

HỒ VIỆT