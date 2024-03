Hà Nội mưa rào nặng hạt, nguy cơ tắc đường do không khí lạnh về

Từ đêm qua đến sáng nay 19-3, Hà Nội và hàng loạt nơi ở miền Bắc như TP Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ… có mưa rào, mưa to diện rộng kéo dài liên tục. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ tắc đường tại Hà Nội vào giờ cao điểm.

Tình trạng tắc đường nghiêm trọng trên đại lộ Thăng Long ở phía Tây Hà Nội sáng 18-3. Dự báo hôm nay tiếp tục ùn tắc. Ảnh: CTV

Đến tầm 6 giờ sáng nay 19-3, vùng mưa đã lan đến Thanh Hóa, Nghệ An. Không khí lạnh đã về đến khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số nơi mưa rào nặng hạt kèm sấm đầu mùa. Không khí lạnh về đã kết thúc đợt nồm ẩm.

Dự báo mưa vẫn duy trì cả ngày hôm nay. Càng về chiều, trời càng chuyển rét (nhiệt độ Hà Nội sáng sớm là 19 độ C, đến chiều nay là 18 độ C; miền núi dao động 15-18 độ C hoặc xuống thấp hơn - tùy khu vực, địa hình).

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, học sinh đi học, người dân đi làm… cần mang áo mưa, áo ấm khi ra ngoài trời. Dự báo đợt rét ở phía Bắc diễn ra chỉ 2-3 ngày rồi lại ấm lên.

Từ Quảng Bình vào đến Quảng Ngãi hôm nay có thể mưa rào nhẹ do tác động của không khí lạnh. Từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam bộ chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay tiếp tục nắng đến nắng nóng, dự báo xác suất mưa rất thấp, nhiệt độ tại Đông Nam bộ cao nhất đạt 35-37 độ C.

VĂN PHÚC