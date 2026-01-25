Pháp luật

Hà Nội: Xác định 5 đối tượng có liên quan tới hành vi gây rối ở hầm Kim Liên

Cơ quan công an bước đầu xác định một số đối tượng có hành vi quấy rối đối với cô gái xảy ra vào đêm 23, rạng sáng 24-1 sau khi tham gia ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và được chia sẻ rộng rãi.

Chiều 25-1, theo cơ quan chức năng phường Bạch Mai, liên quan tới vụ việc trên, cơ quan công an đang tạm giữ 5 nam thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào đêm 23, rạng sáng 24-1, khi đội tuyển U23 việt Nam giành chiến thắng tại giải bóng đá trẻ châu Á, hàng trăm cổ động viên ở Hà Nội đã tràn ra đường ăn mừng.

Theo phản ánh, tại thời điểm này, khu vực hầm Kim Liên, trong lúc "đi bão" ăn mừng chiến thắng, 1 cô gái bị nhóm thanh niên quấy rối. Khi bạn trai của cô gái phản ứng, nhóm thanh niên đã tấn công hội đồng đôi nam nữ.

Ảnh màn hình 2026-01-25 lúc 13.28.21.png
Hiện trường vụ việc

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 5 người gây ra vụ việc trên. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, phân loại các đối tượng để xử lý.

GIA KHÁNH

