Haaland: “Tôi chưa ghi đủ bàn thắng, tôi cần phải cải thiện”

Tiền đạo Erling Haaland cho biết anh cần phải cải thiện phong độ của mình cho Man.City sau khi chỉ ghi được 2 bàn từ các phạt đền trong 8 trận đấu gần nhất tại Premier League, đồng thời khẳng định anh không có lý do gì để bào chữa cho phong độ sa sút của mình.

Erling Haaland chỉ ghi được 2 bàn đều từ phạt đền trong 8 trận Premier League gần nhất.

Ngôi sao 25 tuổi này đã ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ để ấn định chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Anfield hôm Chủ nhật, sau khi kiến ​​tạo cho Bernardo Silva ghi bàn gỡ hòa ở phút 84. Nhưng bất chấp tầm ảnh hưởng giúp đội bóng của Pep Guardiola giành chiến thắng, Haaland vẫn chưa ghi được bàn thắng nào từ tình huống mở trong giải đấu kể từ chiến thắng 2-0 trước West Ham vào ngày 20-12, và tuyển thủ Na Uy - người đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 21 bàn thắng, thừa nhận phải làm tốt hơn.

“Tôi chưa ghi đủ bàn thắng kể từ đầu năm nay, bạn có thể nói như vậy, và tôi biết rằng bản thân cần phải cải thiện”, Haaland nói với các phóng viên. “Tôi biết mình cần phải sắc bén hơn, làm tốt hơn mọi thứ, và đây là điều tôi phải nỗ lực cải thiện. Tôi phải tiếp tục cố gắng vì đây là điều mọi người xứng đáng và mong đợi. Tôi không muốn nói về lý do tại sao tôi không thể hiện tốt. Tôi nghĩ không có lý do bào chữa nào cả. Mệt mỏi phần lớn là do tâm lý. Có rất nhiều trận đấu. Hãy nhìn vào lịch thi đấu, nó không dễ dàng, và đối với tôi, điều quan trọng là giữ gìn thể lực, không bị chấn thương. Đó là điều quan trọng nhất. Và cố gắng sẵn sàng để giúp đỡ đội bóng”.

Haaland cho biết Man.City vẫn tin rằng có thể vượt qua Arsenal.

Chiến thắng tại Anfield đảm bảo rằng Man.City đã giành được cú đúp chiến thắng trước Liverpool lần đầu tiên kể từ mùa giải 1936-1937, và giúp đội bóng của Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm. Đội bóng của Mikel Arteta sẽ làm khách trên sân Etihad vào ngày 18-4 trong một trận đấu có thể quyết định chức vô địch, và Haaland cho biết Man.City - đội có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm nếu thắng Fulham trên sân nhà vào thứ Tư - vẫn tin rằng có thể vượt qua Arsenal.

“Chúng ta đã thấy trước đây rằng cuộc đua vô địch chưa kết thúc cho đến khi nó thực sự kết thúc”, tiền đạo đã ghi 28 bàn thắng trong 36 trận đấu cho Man.City mùa này nói thêm. “Vì vậy, đối với tôi lúc này, tôi cần đi tắm và lên xe buýt, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và tập trung vào trận đấu với Fulham, bởi vì vẫn còn nhiều trận đấu phía trước.

Đoàn quân của Guardiola sẽ đối đầu với Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn vào tháng tới, và đã lọt vào vòng 16 đội Champions League, cũng như gặp đội bóng hạng 4 Salford ở vòng 4 FA Cup.

VIỆT TÙNG