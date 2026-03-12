Hải Đăng nỗ lực thi đấu nhưng lỡ cơ hội vào tứ kết giải tại Trung Quốc

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đã tập trung thi đấu để tiến gần đến tấm vé vào tứ kết giải cầu lông quốc tế Trung Quốc Masters 2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng của cầu lông TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 12-3 theo giờ Việt Nam, Nguyễn Hải Đăng đã bước vào trận đấu vòng 3 tại giải cầu lông quốc tế Trung Quốc Masters 2026. Đối thủ của tay vợt người TPHCM là Park Sang Yong (Hàn Quốc).

Hải Đăng (hạt giống số 4) đã khởi đầu tại ván đầu tiên với ưu thế vượt trội hơn đối thủ. Trong các pha giao cầu, Hải Đăng đều chiếm lợi thế trước tay vợt người Hàn Quốc. Lối đánh mạnh mẽ và sự di chuyển thanh thoát giúp Hải Đăng vượt qua đối thủ 21/14 tại ván đầu.

Đáng tiếc, tay vợt của Việt Nam không giữ được ưu thế đã có. Trong 2 ván còn lại, Hải Đăng để đối thủ trở cờ với sự áp đảo chuyên môn. Khép lại 2 ván này, Hải Đăng lần lượt thua 10/21 và 9/21. Chung cuộc, tay vợt Nguyễn Hải Đăng thua 1-2 nên lỡ cơ hội vào tứ kết giải.

Cùng thời điểm tranh tài, Vũ Thị Trang đã thi đấu trận vòng 2 đơn nữ gặp hạt giống số 1 Tung Ciou-Tong (Đài Bắc Trung Hoa). Dù đã tập trung tìm cơ hội dứt điểm điểm số để vượt lên. Tuy nhiên, Vũ Thị Trang không thể áp đảo được đối phương. Tay vợt của cầu lông TPHCM chấp nhận gác vợt 0-2 (18/21, 17/21) và dừng bước.

Như vậy, các tay vợt của Việt Nam đã kết thúc thi đấu giải cầu lông quốc tế Trung Quốc Masters 2026. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 300. Hiện tại, Vũ Thị Trang đang xếp hạng 153 đơn nữ thế giới còn Nguyễn Hải Đăng có vị trí 63 đơn nam thế giới. Trong tháng 4, Hải Đăng sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc.

MINH CHIẾN