Tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh được chọn là hạt giống số 1 nội dung đơn môn cầu lông tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh là hạt giống đơn nữ số 1 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: HẢI AN

Ngay sau khi nội dung đồng đội nam, nữ của Đại hội kết thúc ngày 19-11, Ban tổ chức môn cầu lông đã bốc thăm và chọn hạt giống tại các nội dung đơn, đôi.

Nội dung đơn nam thu hút 32 tay vợt góp mặt, trong đó Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) được chọn là hạt giống số 1, còn Lê Đức Phát (Quân đội) là hạt giống số 2. Theo kết quả bốc thăm, nhánh đấu của Hải Đăng là nhẹ nhàng.

Hải Đăng vừa lên ngôi vô địch đồng đội nam cùng đội TPHCM. Với vị thế là hạt giống số 1, tay vợt của Thể thao TPHCM được tin tưởng đạt phong độ cao, tiếp tục chạm tay vào HCV đơn nam kỳ Đại hội năm nay.

Trong khi đó, Lê Đức Phát cũng có cơ hội tuy nhiên khả năng tranh chấp huy chương vẫn chờ vào thực tế thi đấu. Tại Đại hội, Nguyễn Tiến Minh (TPHCM) được chọn là hạt giống số 4, còn Nguyễn Thiên Lộc (TPHCM) là hạt giống số 3.

Nội dung đơn nữ chỉ có 16 tay vợt tham dự. Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) là hạt giống số 1, còn Vũ Thị Trang (TPHCM) là hạt giống số 2.

Đáng chú ý, 2 gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai), Lê Ngọc Vân (TPHCM) cũng được chọn hạt giống nội dung đơn nữ.

Các tay vợt sẽ thi đấu vòng loại 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ trong các ngày 21 tới 22-11. Chung kết cả 5 nội dung sẽ tổ chức ngày 25-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng đã giành HCV nội dung đơn nữ, đơn nam.

MINH CHIẾN