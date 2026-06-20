Hàn Quốc thua nhưng vẫn tin vào đội nhà

Guadalajara, phút 87. Eom Ji-sung tạt bóng vào vòng cấm. Cho Gue-sung bật cao, đánh đầu — quả bóng đi đúng hướng. Thủ môn Mexico Raul Rangel lao người cản phá theo cách mà không ai ngờ.

Nếu đó là bàn thắng, tất cả sẽ khác. Hàn Quốc cầm hòa Mexico — đội đồng chủ nhà, ứng viên vô địch bảng A, và ra về với bốn điểm sau hai trận, gần như chắc chắn tấm vé vào vòng knock-out. “Chỉ là vận xui mà chúng tôi không ghi được bàn trong tình huống đó", tiền vệ Eom nói.

Vẫn còn cơ hội

Hàn Quốc thua. Nhưng họ vẫn đứng thứ hai bảng A với ba điểm, xếp trên cả CH Séc và Nam Phi. Trận cuối ngày 26-6 gặp Nam Phi tại Monterrey — một trận hòa là đủ để giành vé. "Không khí trong đội khá tốt. Chúng tôi vẫn có cơ hội vào vòng knock-out", tiền vệ Eom nói. "Chúng tôi thất bại khi ghi bàn vào Mexico, nhưng sẽ dùng thất bại đó làm nhiên liệu. Chúng tôi vẫn tự tin và tin rằng sẽ mang về kết quả tốt".

Còn với các CĐV Hàn Quốc có mặt trực tiếp tại sân vận động Guadalajara, thì đội bóng của họ đã thi đấu ngang ngửa với đối thủ. "Cả hai đội đều chơi tốt như nhau. Trận đấu không thực sự bùng nổ vì cả hai đều đã có chiến thắng trước đó. Nhưng điều quan trọng là không được phạm sai lầm, và Hàn Quốc đã mắc sai lầm", anh Ha Do-kyeong chia sẻ.

Sự lạc quan của người hâm mộ đến từ việc Hàn Quốc vẫn nắm quyền tự quyết. Chỉ cần không thua trước Nam Phi ở lượt cuối, họ sẽ giành vé đi tiếp với vị trí thứ hai hoặc thứ ba có thành tích tốt nhất. Nhiều người hâm mộ tự tin vào chiến thắng. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng trận cuối với tỷ số đậm", anh Bang Jihoon tự tin tuyên bố. Lim Hyunmuk cũng đồng tình: "Chúng tôi chắc chắn sẽ thắng".

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Ha Do-kyeong chỉ ra rằng Hàn Quốc thường gặp khó khăn trước các đội bóng châu Phi, và Nam Phi sẽ không dễ dàng bắt nạt. Một số người hâm mộ cũng bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của Son Heung-min. Anh Kim Dukgun cho rằng HLV Hong Myung-bo cần thay đổi chiến thuật, kéo Son ra cánh thay vì chơi trung phong và tung ra một tiền đạo "cắm" thực thụ. "Tôi chỉ là một người hâm mộ, nhưng tôi hy vọng HLV thay đổi suy nghĩ và chơi với một trung phong thực thụ, không phải Sonny. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn", Kim nói.

Niềm tin của người hâm mộ dựa trên lịch sử đối đầu: Hàn Quốc đã đánh bại Nam Phi trong cả ba lần gặp nhau gần nhất. Dù vậy, áp lực vẫn hiện hữu. HLV Hong Myung-bo sẽ phải tìm ra giải pháp để đưa đội bóng vượt qua vòng bảng, xóa bỏ kỷ lục không thắng ở trận đấu thứ hai vòng bảng và chứng minh rằng "thế hệ vàng" của bóng đá Hàn Quốc xứng đáng với kỳ vọng.

Khi cả Seoul thành một sân vận động khổng lồ

Nhưng câu chuyện lớn hơn không nằm ở Guadalajara. Nó nằm ở một quảng trường rộng lớn cách đó 11.000 kilômét — Gwanghwamun, Seoul.

Vào lúc 11 giờ sáng, giữa đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè năm nay với nhiệt độ 32 độ C, 18.000 người đã đứng chật Gwanghwamun — theo thống kê của Chính quyền Thành phố Seoul. Áo đỏ, mũ rộng vành, quạt tay và những mảnh dán làm mát trên cổ. Tiếng trống, tiếng hát "Arirang" và bài ca truyền thống "Oh, Pilseung Korea" vang lên giữa những tòa nhà văn phòng.

"Tôi lén ra ngoài đúng lúc trận bắt đầu", Kim Seung-hyun, nhân viên văn phòng, tấm thẻ công ty vẫn đeo trên cổ, nói. "Người ta bảo World Cup lần này không được chú ý nhiều vì những tranh cãi xung quanh HLV Hong Myung-bo và liên đoàn bóng đá. Nhưng khi bạn thấy từng này người đứng đây giữa một ngày thường đang làm việc, bạn hiểu rằng chúng tôi vẫn cổ vũ cho đội của mình. Tôi chỉ hy vọng các cầu thủ không bị thương và kết thúc giải đấu bình an".

ảnh: Korea Times

Đó là câu nói mang đầy sắc thái của người hâm mộ Hàn Quốc hiện tại. Tranh cãi xung quanh HLV Hong Myung-bo không mới, nhưng khi bóng lăn, tất cả những điều đó tạm thời nhường chỗ cho một thứ đơn giản hơn: tiếng hò reo và màu đỏ.

Đám đông lan ra khắp các con phố xung quanh — Yeouido, Myeong-dong trước Shinsegae. Những nhà hàng gà rán quanh Gwanghwamun và City Hall bày màn hình lớn, biến giờ ăn trưa thành buổi cổ vũ tập thể. Mỗi lần Hàn Quốc tiếp cận cầu môn Mexico, tiếng reo vang lên; mỗi lần cơ hội vuột qua, tiếng thở dài tập thể rồi lại là tiếng vỗ tay và hát.

Giữa biển đỏ đó, có những hòn đảo xanh lá — Những người Mexico sống tại Hàn Quốc cũng chọn Gwanghwamun để cổ vũ đội của mình. Katia Tinocco và Aimee Caro, hai người Mexico đang sống tại Osan, tỉnh Gyeonggi, đến từ 8 giờ 30 sáng để giữ chỗ. "Chúng tôi ở đây vì chúng tôi yêu đất nước mình," Tinocco nói. Caro thêm vào: "Người Hàn Quốc rất tốt bụng với chúng tôi. Không có bạo lực hay đe dọa — chỉ là tất cả mọi người cổ vũ cho đội của mình và cùng nhau tận hưởng lễ hội." Họ giơ lên tấm ảnh Polaroid vừa chụp cùng những CĐV Hàn Quốc ngồi bên cạnh — cả hai phía đều cười.

LONG KHANG