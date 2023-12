Hàng ngàn nhà cung ứng đưa hàng tết đến TPHCM

Ngày 21-12, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) khai mạc Chương trình “Kết nối cung cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2023”, diễn ra từ 21 đến 24-12, do Sở Công thương TPHCM phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức.

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm các loại làm từ trái thanh long vào trưa 21-12

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng; cùng lãnh đạo các tỉnh thành, sở, ngành, doanh nghiệp…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết năm 2023, TPHCM cùng 38 tỉnh, thành trên cả nước đã tổng kết, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2025 với mục tiêu phát huy thế mạnh của từng địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại lễ khai mạc

Trong đó, Chương trình Kết nối cung cầu là hoạt động cấp vùng nhằm cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo TPHCM. Đây là hoạt động kết nối 2 chiều, không chỉ hỗ trợ các địa phương tiêu thụ sản phẩm, mà còn bổ sung nguồn hàng bình ổn thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng TPHCM, đưa đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng TPHCM, nhất là các dịp Lễ, Tết.

Đến nay, người tiêu dùng TPHCM được tiếp cận, có cơ hội trải nghiệm hàng nghìn đặc sản của cả nước; nhiều hệ thống phân phối lớn tổ chức khu vực riêng để trưng bày và bán sản phẩm OCOP như Coopmart, BigC, Top Market, Satra, MM Mega Market…; nhiều sản phẩm OCOP được người tiêu dùng đón nhận như Yến Đảo Cần Giờ, dừa sáp sợi Bến Tre, hạt điều Bình Phước, mật hoa dừa Trà Vinh, bánh cốm Bình Định, miến dong Bắc Kạn…

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh Gia Lai

Ngoài ra, chương trình đã kết nối các hệ thống phân phối đồng hành, cùng hỗ trợ nhà cung cấp hoàn thiện quy trình sản xuất, xây dựng thương hiệu… với mục tiêu đưa ra thị trường sản phẩm phù hợp thị hiếu. Các hệ thống phân phối đăng ký hỗ trợ phát triển thương hiệu cho toàn bộ sản phẩm OCOP của TPHCM; dự kiến mở rộng ra các tỉnh, thành trong thời gian tới. Riêng Tiki đăng ký tham gia triển khai Chương trình 1.000 câu chuyện sản phẩm OCOP.

Song song đó, trước sự phát triển mạnh mẽ của Thương mại điện tử, chương trình kết nối cung cầu năm nay có sự tham gia tích cực của các sàn thương mại điện tử quốc tế và nội địa như Amazon, Alibaba, Tiki, Lazada… đã hỗ trợ tích cực nhà sản xuất tiếp cận các giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới, giải pháp tăng doanh số, giải pháp logistics toàn trình trong thương mại điện tử, giải pháp tìm hiểu nhu cầu khách hàng bằng dữ liệu lớn…

Ở góc độ cơ quan chuyên môn, bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2023 có xu hướng giảm do chịu ảnh hưởng từ sự ảm đạm của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận, cụ thể tăng trưởng kinh tế quý III-2023 ước tăng 5,33% so với cùng kỳ. Dự báo năm 2023, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt trên 5-5,2%, dù thấp hơn so với chỉ tiêu 6-6,5% nhưng vẫn ở mức tăng trưởng gần như cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc chương trình ngày 21-12

Đóng góp vào mức tăng trưởng khá ấn tượng nêu trên là hoạt động bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Ước tính, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 11 tháng năm 2023 đạt 5,66 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này có đóng góp lớn của TPHCM, với hơn 1 triệu tỷ đồng.

Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa TPHCM và các tỉnh thành lần thứ 12 cùng chuỗi các sự kiện có ý nghĩa to lớn, không chỉ đối với phát triển kinh tế TPHCM mà còn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước; là giải pháp hữu hiệu để cung ứng hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên Đán.

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, bà Phan Thị Thắng đề nghị lãnh đạo UBND TPHCM, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp trong quá trình triển khai công tác cần lưu ý một số nội dung. Đó là, tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp để phát triển mạnh thị trường trong nước, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam, xây dựng thương hiệu Việt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Tây Nguyên được các đại biểu quan tâm

Thứ 2, tiếp tục thúc đẩy thương mại điện tử, kết nối cung cầu trực tuyến thông qua website www.ketnoicungcau.vn; kết hợp giữa phương thức phân phối trực tiếp và trực tuyến, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối; tạo điều kiện thực hiện kết nối cung cầu trực tuyến 24/7.

Thứ 3, tập trung nguồn lực để hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm, dịch vụ được bình chọn Thương hiệu Vàng TPHCM, sản phẩm công nghiệp tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng nông sản đạt chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc của các địa phương vào hệ thống phân phối truyền thống và hiện đại của TPHCM.

Thứ 4, kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình kết nối cung cầu với Chương trình bình ổn thị trường để tạo nguồn hàng ổn định, giá cả hợp lý cung ứng cho thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán sắp tới.

Thứ 5, UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ; Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030”; Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại; Chương trình kết nối nguồn hàng đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thuộc ngành Công Thương; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...).

THI HỒNG