Hansi Flick ủng hộ Giám đốc thể thao Deco

HLV Hansi Flick có mối quan hệ công việc tốt với Giám đốc thể thao Deco.

Một trong những ứng cử viên cho chức Chủ tịch, Victor Font - người về nhì sau đương kim Chủ tịch Joan Laporta năm 2021 - cho biết tuần này rằng nếu thắng cử, ông sẽ tìm cách thay thế Deco. Tuy nhiên, Flick đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha, ca ngợi công việc ông đã làm kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí này năm 2023.

“Tôi rất hài lòng về tình hình của Deco”, Flick nói trong một cuộc họp báo trước trận đấu La Liga với Mallorca vào thứ Bảy. “Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, chúng tôi tin tưởng và đặt niềm tin vào nhau. Chúng tôi đang tìm kiếm những cầu thủ giống nhau, cùng một triết lý. Ông ấy cho phép chúng tôi làm việc. Đó là điều quan trọng. Chúng tôi bình tĩnh về những gì chúng tôi phải làm, những gì cần thiết phải làm. Tôi chưa bao giờ có điều này trước đây. Tôi rất trân trọng điều này”.

Barcelona đã thông báo vào tháng Giêng rằng cuộc bầu cử để các thành viên chọn ra Chủ tịch mới của CLB sẽ được tổ chức vào ngày 15-3. Ngoài Laporta, người sẽ tái tranh cử, Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana và Joan Camprubi đều đã tuyên bố ý định tranh cử chức Chủ tịch. Thời gian từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra sẽ được lấp đầy bằng việc các ứng cử viên tiết lộ kế hoạch của họ cho CLB, có thể bao gồm các tuyên bố về việc chuyển nhượng, thay đổi trong ban lãnh đạo hoặc kế hoạch đưa huyền thoại Lionel Messi trở lại với một vai trò nào đó.

Deco đã là Giám đốc thể thao của Barcelona hơn 2 năm nay, trước đó ông từng là người đại diện, và đã giúp xây dựng đội hình giành chức vô địch La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải trước. Barcelona vẫn đang trên đà lặp lại thành công đó ở mùa giải này. Họ đã giành Siêu cúp Tây Ban Nha, dẫn đầu La Liga và vào thứ Sáu vừa qua, họ bốc thăm gặp Atletico Madrid ở bán kết Copa del Rey. Trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức 2 lượt, với Barcelona hành quân đến Madrid cho trận lượt đi vào tuần tới, và trận lượt về dự kiến ​​diễn ra tại sân Camp Nou vào đầu tháng 3.

THANH TUẤN