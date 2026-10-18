HLV Carrick: “Không có thời hạn để Man United trở lại với chức vô địch”

Trái ngược với mục tiêu của Giám đốc điều hành Omar Berrada về việc đưa Man United vô địch trước mốc kỷ niệm 150 năm thành lập vào năm 2028, HLV Carrick khẳng định ông không đặt ra bất kỳ mốc thời gian cố định nào cho tiến trình này.

Cựu tiền vệ từng cùng Sir Alex Ferguson đăng quang mùa giải 2012-13 nhấn mạnh rằng mục tiêu tại Old Trafford luôn là chiến thắng nhanh nhất có thể, nhưng đội bóng phải chấp nhận bước qua những con đường khác nhau để xây dựng lại nền móng.

Bất chấp việc Man Utd mới thắng 2 trong 9 trận đầu mùa trên mọi đấu trường và trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Premier League, Carrick vẫn khá bình thản khi chia sẻ ông đang "yêu thích cuộc đấu tranh và thử thách này". Ông coi ghế nóng Old Trafford là "công việc tuyệt vời nhất" và tin rằng việc tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn chính là động lực lớn nhất của bản thân.

Với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu, Man Utd đang trải qua khởi đầu tệ nhất ở giai đoạn này kể từ mùa giải 1986-1987 dưới thời Ron Atkinson. Họ cũng tái hiện cột mốc buồn khi không thể giữ sạch lưới ở 6 trận mở màn trong hai mùa giải liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ giai đoạn 1930–1932.

Thủ lĩnh Bruno Fernandes trải qua 4 trận tịt ngòi liên tiếp, dù anh từng in dấu giày vào 9 bàn thắng (6 bàn, 3 kiến tạo) trong 7 lần chạm trán Leeds trước đây.

Bước vào cuộc đối đầu tại vòng 7 Premier League trên sân Elland Road của Leeds, nhận định chuyên môn nghiêng hẳn về một kịch bản đầy giông bão cho Man United. Đội chủ nhà có phong độ cực cao, với chỉ 6 thất bại trong 31 trận gần nhất.

Dưới thời HLV Daniel Farke, Leeds đang biến Elland Road thành một pháo đài kiên cố với chuỗi 7 trận bất bại trên sân nhà tại Premier League kể từ tháng 3. Lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2002, Leeds bước vào trận đại chiến với Man Utd ở vị trí xếp trên đối thủ trên bảng xếp hạng (thứ 7 so với thứ 13).

Dù vậy, hy vọng cho Quỷ đỏ không phải là không có: Man Utd vẫn sở hữu chỉ số tấn công ấn tượng khi dẫn đầu giải đấu về số cú sút (125 lần) và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương (205 lần). HLV Carrick không cho rằng đây là thử thách tệ nhất đối với Man Utd ở thời điểm hiện tại: “Tôi chắc chắn không nghĩ đây là trận đấu mà mình muốn né tránh vào lúc này. Tôi thực sự rất mong chờ trận đấu. Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được động lực thúc đẩy bản thân muốn đưa CLB này tiến về phía trước”.

Siêu máy tính Opta đánh giá Leeds United nhỉnh hơn với 41,8% cơ hội giành chiến thắng. Khả năng Man Utd ca khúc khải hoàn rời Elland Road dừng ở mức 31,6%, trong khi tỷ lệ chia điểm giữa hai đội là 26,7%.

Đội hình dự kiến Leeds United (4-2-3-1): James Trafford; Jayden Bogle, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemović; Gabriel Gudmundsson, Ethan Ampadu; Ao Tanaka, Anton Stach, Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin. Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Youri Tielemans, Carlos Baleba; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Matheus Cunha.

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