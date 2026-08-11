HLV Hoàng Văn Phúc giải thích nguyên nhân Huỳnh Như vắng mặt ở đội tuyển nữ Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn đầu chuẩn bị cho ASIAD 20 dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, người được bổ nhiệm thay thế cho nhà cầm quân kỳ cựu Mai Đức Chung. Ông Phúc đang đối diện với nhiều thử thách từ những thành công mà HLV Mai Đức Chung để lại.

HLV Hoàng Văn Phúc trao đổi cùng trợ lý Kim Chi trong buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Không những thế, đội hình tuyển Việt Nam lúc này có nhiều tuyển thủ đã qua ngưỡng 30 tuổi, dần ảnh hưởng đến thể lực nên đây cũng là thời điểm dần có những bổ sung nhân tố trẻ. Sự vắng mặt đáng chú ý là Huỳnh Như, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ban huấn luyện đã theo dõi kỹ các giải đấu trong nước để đánh giá phong độ của các cầu thủ. Theo ông, Huỳnh Như vẫn là một trong những cầu thủ đẳng cấp và có nhiều đóng góp cho bóng đá nữ Việt Nam, nhưng đội tuyển đang đứng trước yêu cầu chuyển giao thế hệ.

“Huỳnh Như là một cầu thủ đẳng cấp của bóng đá nữ Việt Nam hay trước đó có Tuyết Dung… Chúng tôi đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, vì vậy cần tìm kiếm những nhân tố mới, từng bước chuẩn bị để có thể tiếp nối các đàn chị đi trước”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Minh Chuyên, cầu thủ trẻ có nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Ảnh: ĐÔNG HUYỀN

Bên cạnh đó, trong danh sách tập trung lần này, một số gương mặt trẻ được trao cơ hội, đáng chú ý là Lưu Hoàng Vân và Ngân Thị Thanh Hiếu. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá cao tiềm năng của các cầu thủ trẻ, đồng thời cho rằng họ cần thêm thời gian và cơ hội thi đấu để trưởng thành.

“Lưu Hoàng Vân đang đá chính thường xuyên ở CLB Phong Phú Hà Nam. Em có tốc độ và cách chơi khá khác biệt. Ngân Thị Thanh Hiếu cũng là một cầu thủ tiềm năng, nhưng cần thi đấu nhiều hơn và nỗ lực tập luyện hơn nữa”, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét.

Trần Thị Thu, Hải Yến, Bích Thùy - những trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay.

Đánh giá về các đối thủ tại bảng A, HLV Hoàng Văn Phúc xác định Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan là những đối thủ mà đội tuyển nữ Việt Nam cần tập trung nghiên cứu.

“Nhật Bản là cường quốc bóng đá nữ, còn Thái Lan có trình độ ngang bằng chúng ta. Đài Loan (Trung Quốc) cũng tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi đã phân tích kỹ ba đối thủ và tập trung nhiều vào Đài Loan (Trung Quốc) ở trận đầu tiên và Thái Lan ở trận cuối cùng”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Để thích ứng với điều kiện thời tiết và khung giờ thi đấu tại Nhật Bản, ban huấn luyện cũng chủ động điều chỉnh lịch tập. Buổi sáng 11-8 được đẩy sớm từ 8g30 lên 8 giờ do thời tiết nắng nóng tại Hà Nội, trong khi buổi tập chiều bắt đầu lúc 16 giờ, tương đồng với khung giờ dự kiến của trận đấu đầu tiên.

Về quá trình lựa chọn danh sách dự ASIAD, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ĐT nữ Việt Nam hiện có 29 cầu thủ tập trung, nhưng danh sách đăng ký chính thức sẽ chỉ còn 23 cầu thủ. Tiêu chí được ưu tiên là những cầu thủ có phong độ tốt và có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí.

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QUỐC CƯỜNG - Ảnh: ĐÔNG HUYỀN