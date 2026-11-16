HLV Jurgen Klopp: “FIFA thời Infantino còn tệ hơn cả Sepp Blatter"

HLV Klopp trò chuyện với Mbappe tại World Cup 2026. Ảnh THX

HLV Klopp khẳng định FIFA hiện còn tệ hơn so với thời kỳ của cựu Chủ tịch Sepp Blatter, đồng thời công khai kêu gọi một cuộc thay đổi bộ máy lãnh đạo thượng tầng.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu của tuyển Đức gặp Hà Lan tại Nations League, HLV Juergen Klopp đã gây bất ngờ cho truyền thông quốc tế khi thẳng thắn mổ xẻ cuộc khủng hoảng thượng tầng tại FIFA. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh rằng sự đồng thuận về việc thay đổi vị trí Chủ tịch FIFA hiện đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Quan điểm của tôi hiện tại rất vững chắc rằng một sự thay đổi lãnh đạo sẽ mang lại nhiều ý nghĩa. Từ góc độ bóng đá, điều làm tôi chú ý hơn cả là chúng ta từng nghĩ mọi thứ không thể tồi tệ hơn sau thời Sepp Blatter - vậy mà ai đó thực sự đã làm cho nó trở nên tồi tệ hơn”.

Lời khẳng định của Klopp đụng chạm trực tiếp đến chủ tịch đương nhiệm Infantino – người đắc cử năm 2016 sau khi Sepp Blatter phải rời ghế vì scandal tham nhũng. Dù Blatter sau đó được tòa án Thụy Sĩ tuyên bố trắng án trong vụ án hình sự liên quan đến khoản thanh toán 2 triệu franc Thụy Sĩ cho cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini, hình ảnh FIFA dưới thời ông vẫn chìm trong bê bối. Nhưng theo Klopp, triều đại hiện tại của Infantino còn tạo ra những hệ lụy nhức nhối hơn.

Làn sóng chỉ trích hướng vào Gianni Infantino bùng nổ mạnh mẽ kể từ tháng 7, sau khi ông thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi: thu hút các nhà đầu tư tư nhân nắm giữ bản quyền các giải đấu, bao gồm cả World Cup. Dù đã hủy bỏ, nhưng kế hoạch này được xem là nguyên nhân cốt lõi khiến khoảng cách giữa FIFA và các liên đoàn thành viên ngày càng nới rộng. Klopp tin rằng một sự ra đi của Infantino sẽ mở ra cơ hội để người kế nhiệm làm tốt hơn công việc quản trị bóng đá toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích, HLV Juergen Klopp còn phác thảo kỳ vọng về hình mẫu lãnh đạo mới cho FIFA. Ông cho rằng bóng đá thế giới cần những người lãnh đạo thực sự tâm huyết với môn thể thao vua thay vì bị thao túng bởi các động cơ tài chính thương mại.

HLV tuyển Đức nhấn mạnh: "Chắc chắn có những con người ngoài kia thực sự quan tâm sâu sắc đến tương lai của bóng đá và không hề có bất kỳ lợi ích tài chính nào vướng bận. Nếu họ ngồi lại cùng nhau xung quanh một chiếc bàn và một trong số họ trở thành Chủ tịch, tôi tin rằng điều đó sẽ cực kỳ có ích cho bóng đá”.

HỒ VIỆT