HLV Nguyễn Minh Phương dẫn dắt đội hạng Nhất TPHCM

Quả bóng vàng Việt Nam 2010 Nguyễn Minh Phương trở lại sân Bà Rịa để dẫn dắt CLB TPHCM, sau khi đội bóng hạng Nhất này được đổi tên từ Bà Rịa - Vũng Tàu.

HLV Nguyễn Minh Phương trở lại với sân Bà Rịa. ẢNH: ĐÌNH TRUNG

CLB TPHCM đã gửi danh sách lên Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để tham dự Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2025-2026. Theo đó, HLV Nguyễn Minh Phương được chọn để dẫn dắt đại diện đến từ phường Bà Rịa. Đúng hơn, ông Phương trở về đội bóng cũ sau hơn 2 tháng nói lời chia tay.

Tiền thân của CLB TPHCM tham dự mùa giải 2025-2026 chính là đội hạng Nhất Bà Rịa - Vũng Tàu ở mùa trước.

Việc sáp nhập tỉnh/thành đã mở ra cơ hội phát triển mới cho bóng đá chuyên nghiệp tại TPHCM, trong đó có đội Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì thế, ban lãnh đạo của đội bóng này quyết định đổi tên gọi từ Bà Rịa - Vũng Tàu thành CLB TPHCM để phù hợp với thực tiễn.

Về cơ bản, CLB vẫn tận dụng cơ sở vật chất còn nguyên vẹn của sân Bà Rịa làm sân nhà cho mùa giải 2025-2026. Biểu tượng tiếp tục là “Ó biển”, nhưng được chuyển từ nền xanh sang nền đỏ.

Cựu binh V-League Nguyễn Thanh Thắng trở thành ban cán sự của CLB TPHCM. ẢNH: CAO TOÀN

Tiếp quản đội Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) từ cuối tháng 10-2021, HLV Nguyễn Minh Phương đã quá quen thuộc với môi trường làm việc tại đây. Do đó, việc đổi tên gọi mang đến sự phấn khởi cũng như thổi luồng gió mới đến thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương cho hành trình lắm chông gai phía trước.

Làm việc tại CLB TPHCM, HLV Nguyễn Minh Phương nắm trong tay đội hình chất lượng còn tốt hơn mùa trước. Bên cạnh bộ khung của đội Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ông Phương đã đón chào hàng loạt cựu binh V-League như thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, Nguyễn Hạ Long, A Sân, Lâm Thuận, Đoàn Hải Quân, Võ Ngọc Đức…

Dù thử việc với cựu cầu thủ CLB TPHCM (nay đổi tên thành đội Công an TPHCM) là Erik Sorga, nhưng HLV Nguyễn Minh Phương trước mắt chưa điền tên ngoại binh nào dự mùa giải 2025-2026. Dẫu vậy, với đội hình đan xen giữa sức trẻ và sự dạn dày kinh nghiệm, đội hạng Nhất TPHCM vẫn tự tin đủ sức cạnh tranh thành tích cao.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương ra mắt mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón Đồng Tháp tại vòng sơ loại Cúp quốc gia vào ngày 12-9. Tám ngày sau, toàn đội đến sân Thống Nhất để đối đầu với CLB trẻ TPHCM ở vòng 1 Giải hạng Nhất quốc gia.

HỮU THÀNH