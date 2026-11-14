HLV Nguyễn Tấn Thịnh: Người cháy đam mê cùng vovinam Việt Nam

Ngay trước khi môn vovinam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khởi tranh, HLV Nguyễn Tấn Thịnh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

HLV Nguyễn Tấn Thịnh (thứ 2 từ trái qua) vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ngay tại Lễ khai mạc môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: NHƯ HUY

“Tôi rất vui khi mình được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần này. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong công tác chuyên môn cũng như được sự giúp đỡ, ủng hộ từ các cấp lãnh đạo để tôi làm tốt nhất vai trò HLV, cùng các tuyển thủ vovinam quốc gia có được kết quả trên đấu trường quốc tế”, HLV Nguyễn Tấn Thịnh chia sẻ ngay khi nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong chương trình tại Lễ khai mạc môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào hôm nay 14-`11.

HLV Nguyễn Tấn Thịnh là 1 trong những người có chuyên môn, trình độ khi còn thi đấu. Sau khi giải nghệ, HLV Tấn Thịnh bắt đầu gắn bó công tác huấn luyện đội vovinam Thể thao TPHCM từ năm 2003. Gần 25 năm phát triển công tác huấn luyện, vị HLV này cho rằng để đi tới thành công thì thành tích chỉ là 1 phần, còn phải đào tạo, rèn rũa ra những lớp VĐV trưởng thành là người có ích cho xã hội.

Với tâm huyết đó, HLV Nguyễn Tấn Thịnh miệt mài học hỏi tích lũy kinh nghiệm từ những ngày đầu làm huấn luyện. Bây giờ, ông và Ban huấn luyện đội tuyển vovinam Việt Nam đã trình làng nhiều thế hệ võ sĩ giỏi và thành danh tại nhiều đấu trường châu Á, thế giới.

Năm 2009, HLV Nguyễn Tấn Thịnh bắt đầu tham gia ban huấn luyện đội tuyển vovinam Việt Nam với vai trò HLV trưởng. Năm 2011 khi vovinam lần đầu tổ chức tại đấu trường SEA Games, ông và các học trò giành được 5 HCV, trong đó có 3 tấm HCV từ các nội dung đối kháng. Tiếp đó ở SEA Games năm 2013, HLV Tấn Thịnh và đội tuyển vovinam Việt Nam có 6 tấm HCV.

Gần 10 năm sau kể từ đó, môn vovinam trở lại tranh tài tại SEA Games 31 (tổ chức năm 2022) ở Việt Nam và HLV trưởng Nguyễn Tấn Thịnh cùng toàn đội đạt 6 HCV, trong đó có 5 HCV đối kháng, giữ vị trí số 1 đúng mục tiêu đề ra. Trong kỳ SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia, ông và học trò hoàn thành nhiệm vụ với 7 tấm HCV quý giá.

Chấp nhận xa nhà, dành toàn bộ thời gian tập huấn cùng đội tuyển vovinam Việt Nam đóng quân tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia ở Hà Nội, HLV Nguyễn Tấn Thịnh chưa bao giờ hết nhiệt huyết với nghề. Ông tin HLV như người tướng trên trận tiền, phải giữ tinh thần, lửa nghề, tận tâm chuyên môn, không để việc riêng ảnh hưởng thì việc huấn luyện mới tạo ra thành quả.

Năm ngoái, HLV Nguyễn Tấn Thịnh và Ban huấn luyện cùng võ sĩ vovinam Việt Nam hoàn thành xuất sắc thành tích 24 HCV, xếp nhất Giải vô địch thế giới 2025. Kết quả đã được ghi nhận để bây giờ HLV Nguyễn Tuấn Thịnh cùng nhiều gương mặt xuất sắc được khen thưởng Huân chương Lao động từ Nhà nước.

HLV Nguyễn Tấn Thịnh luôn hết lòng tập trung cho chuyên môn huấn luyện vovinam. Ảnh: MINH CHIẾN

Tuy vậy, nhiệm vụ quan trọng của HLV Nguyễn Tấn Thịnh ngay lúc này là tập trung tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ông xác định mình và võ sĩ vovinam TPHCM quyết tâm đạt kết quả cao trên sân nhà.

Vị HLV nói: “Toàn đội vovinam TPHCM đã nhận chỉ tiêu trước cấp lãnh đạo. Chúng tôi tập trung nắm chắc từng cơ hội để có kết quả huy chương đúng mục tiêu đặt ra tại Đại hội năm nay. Sau 20 năm, Đại hội thể thao toàn quốc được tổ chức trở lại tại TPHCM nên mỗi kết quả sẽ mang đến nhiều giá trị cho từng thành viên vovinam của TPHCM”.

Môn vovinam Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức từ ngày 14 tới 19-11. Sau giải, Đội tuyển vovinam Việt Nam sẽ tham dự Giải vô địch châu Á 2026 tại Campuchia.

MINH CHIẾN