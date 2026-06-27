HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chọn bổ sung chuyền hai Lại Khánh Huyền tập trung tuyển nữ Việt Nam

Sau nhiều cân nhắc, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết định trao suất tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho gương mặt trẻ Lại Thị Khánh Huyền.

Chuyền hai Lại Thị Khánh Huyền đã được đưa vào danh sách tập huấn bổ sung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: FIVB

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã hoàn thành danh sách 14 cầu thủ được đề xuất bổ sung tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia trong giai đoạn tập trung tiếp theo ở Bắc Ninh. Các gương mặt do HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đề xuất đã được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lấy ý kiến từ đơn vị chủ quản. Sau khi các ý kiến thống nhất, danh sách sẽ trình Cục TDTT Việt Nam để ban hành quyết định tập huấn làm nhiệm vụ quốc gia theo quy định.

Theo tìm hiểu của SGGP, trong thay đổi mới nhất, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định chọn cầu thủ Lại Khánh Huyền (Binh chủng Thông tin) trao suất tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong 14 cầu thủ bổ sung tập huấn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên danh sách đề xuất ban đầu 2 VĐV ở vị trí chuyền hai là Cao Thị Hoa Thắm (Hóa chất Đức Giang) và Đinh Thị Vân (Bắc Ninh).

Dù vậy, cầu thủ Cao Thị Hoa Thắm không thể tập huấn do đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương. Phương án gọi tập huấn gương mặt nhiều kinh nghiệm Đoàn Thị Lâm Oanh (Binh chủng Thông tin) đã được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tính tới. Tuy nhiên, do Lâm Oanh đang cần đảm bảo sức khỏe tốt nhất và theo tính toán phù hợp cuối cùng, cầu thủ trẻ Lại Thị Khánh Huyền được trao cơ hội bổ sung tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần này.

Lúc này, Lại Thị Khánh Huyền đã là thành viên đội bóng nữ áo lính thi đấu tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Năm nay, Khánh Huyền mới bước vào tuổi 21 và được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu vị trí chuyền hai có nhãn quan chuyên môn tốt.

Năm ngoái, Khánh Huyền là thành viên chính thức đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã dự giải vô địch U21 thế giới 2025 diễn ra ở Indonesia. Cầu thủ từng có cơ hội thi đấu một số giải quốc tế cấp độ trẻ để tích lũy chuyên môn.

Như vậy, 2 cầu thủ nhiều kinh nghiệm là Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh sẽ không có trong danh sách 14 cầu thủ bổ sung tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở đợt tập luyện tiếp theo.

Danh sách 14 cầu thủ dự kiến được tập huấn bổ sung vào đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sắp tới gồm: Chủ công: Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin), Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), Bùi Hồng Nhung (Hóa chất Đức Giang); Đối chuyền: Đỗ Lại Yến Nhi (Hưng Yên), Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An); Chuyền hai: Lại Thị Khánh Huyền (Binh chủng Thông tin), Đinh Thị Vân (Bắc Ninh); Phụ công: Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An), Lưu Thị Huệ (Ninh Bình), Nguyễn Phương Quỳnh (Ngân hàng Công Thương); Libero: Võ Thị Thảo Nguyên (VTV Bình Điền Long An), Cà Thị Tư (Bắc Ninh).

MINH CHIẾN