HLV Nguyễn Tuấn Phong: U22 Việt Nam sẽ vào chung kết, nhiều khả năng vô địch SEA Games

Chiều mai, thứ Hai 15-12-2025, U22 Việt Nam của HLV Kim Sang-Sik sẽ bước vào trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33 với sự kỳ vọng cao từ CĐV nước nhà. Dưới đây là các nhận định của HLV Nguyễn Tuấn Phong từng nhiều năm làm việc ở V League và có kinh nghiệm với bóng đá trẻ!

U22 Việt Nam sẽ vào chung kết (Ảnh: Dũng Phương)

U22 Việt Nam đang có lứa cầu thủ rất chất lượng và thậm chí, nếu như nói về kinh nghiệm thi đấu, thì đây là lứa có kinh nghiệm trận mạc nhiều nhất kể từ trước tới nay trong lịch sử các kỳ giải Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Nhiều cầu thủ của U22 Việt Nam đã thi đấu V League từ rất sớm - như là Phi Hoàng đã có mùa giải thứ 6 chơi cho Đà Nẵng, Nhật Minh, Đình Bắc, Thái Sơn hay là cả Văn Khang cũng đã có 3-4 mùa chơi tại V League.

Trong khi đó, các cầu thủ còn lại thì ít nhất cũng đã được hưởng trải nghiệm thi đấu ở V League trong mùa giải năm nay. Mà đa số cầu thủ đều là trụ cột tại các đội bóng, ra sân thường xuyên trong đội hình chính thức, thế nên sự bản lĩnh trong thi đấu đều có thừa .

Mặc dù chỉ là lứa U22, nhưng rất nhiều cầu thủ trong số này cũng đã vinh dự được khoác áo Đội tuyển quốc gia đầy danh giá như Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn, Hiểu Minh, Phi Hoàng hay thậm chí cả Lý Đức .

U22 Việt Nam tại SEA Games ở Thái Lan còn đặc biệt hơn - khi khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và các cầu thủ là rất ít, và hiếm có lứa U nào mà các cầu thủ có trình độ đồng đều và tốt đến như vậy!

Đa số các cầu thủ dự bị cũng đều là dân V League. So với trận đấu đầu tiên, ở trận đấu thứ 2 HLV Kim Sang-Sik cũng thay 3 vị trí, các cầu thủ dự bị vào sân vẫn thể hiện rất tốt như Viktor Lê, Quốc Cường. Kể cả những cầu thủ chưa vào sân thì theo tôi đánh giá trình độ chênh lệch cũng không cao.

Đặc biệt ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam đang có Đình Bắc chơi rất hay - và thể hiện được đẳng cấp chơi bóng của mình ở trong 2 trận đấu vòng bảng vừa rồi, đó cũng là cầu thủ đáng xem và luôn biết cách toả sáng .

U22 Philippines không phải là đối thủ yếu, họ đã gây ra bất ngờ - khi xếp đầu bảng, loại cả U22 Indonesia. Nhưng U22 Việt Nam từng thắng họ cách đây vài tháng ở giải U23 Đông Nam Á, nếu chơi đúng sức thì U22 Việt Nam sẽ lọt vào chung kết và có nhiều khả năng vô địch ở kì giải SEA Games này.

ĐỖ HOÀNG (ghi)