HLV Potter tiết lộ sốc: “Bị người hâm mộ Chelsea dọa giết”

The Blues chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường, màn trình diễn đáng thất vọng gần nhất thua Southampton 0-1 ngay trên sân nhà cuối tuần trước đã chịu tiếng la ó khắp các khán đài sân Stamford Bridge. Kết quả khiến họ bị vùi sâu ở giữa bảng xếp hạng Premier League, kém 11 điểm so với tốp 4. Trước đó, Chelsea cũng sớm chia tay 2 cúp quốc nội ngay từ vòng 3 (đều thua cách biệt trước Man.City mà chẳng ghi nổi bàn nào). Trong khi đó, thất bại 0-1 trên sân Borussia Dortmund ở lượt đi vòng 18 Champions League đã đẩy The Blues đến sát nguy cơ trắng tay ngay từ tháng 3.

Bất chấp đám đông người hâm mộ kêu gọi sa thải Potter, theo ESPN, ban lãnh đạo của Chelsea vẫn ủng hộ nhà cầm quân 47 tuổi người Anh, vốn được bổ nhiệm thay Thomas Tuchel hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, có thể họ buộc phải lưu tâm đến tình trạng bất ổn ngày càng tăng của người hâm mộ. Mà như chính HLV Potter thừa nhận trước trận derby London tại Tottenham vào Chủ nhật: “Tôi đã nhận được một số email không đặc biệt tốt đẹp, họ muốn tôi chết và muốn con tôi chết. Vì vậy, điều đó rõ ràng là không dễ chịu. Nhưng nếu bạn đã hỏi về 4 tháng qua, vâng, đó là 4 tháng đầy áp lực. Chúng tôi không đạt được kết quả tốt thì rõ ràng đó là điều sẽ xảy ra. Đó là bóng đá. Đó là cách nó diễn ra…”.

Nói về cách đối phó với những lời chỉ trích, HLV Potter nói thêm: “Đó là một thách thức, vì nếu bạn đi làm và ai đó chửi mắng bạn thì điều đó sẽ không dễ chịu chút nào. Tôi đang bị coi là HLV tồi tệ nhất trong lịch sử CLB. Tôi hiểu những người hâm mộ về nhà và họ thực sự khó chịu vì đội của họ không giành chiến thắng. Cuộc sống của tôi trong 3 hoặc 4 tháng qua là ở mức trung bình, ngoại trừ việc tôi thực sự biết ơn về trải nghiệm này. Tôi có thể nói rằng đây là một thách thức lớn”.

Một phát ngôn viên của CLB xác nhận sẽ làm việc với các cơ quan có liên quan về hành vi lạm dụng mà Potter đã nhận được.