HLV Tang Cheng Hoe hài lòng về màn trình diễn của các học trò

Đội tuyển Malaysia đã khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026 khi để thua đội tuyển Việt Nam ở cả hai trận bán kết với tổng tỷ số 0-4. Thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, ông Tan Cheng Hoe không quên khen ngợi các học trò qua những thể hiện ở hai trận bán kết.

HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục bị đội tuyển Việt Nam "gieo sầu" khi thua đủ hai trận ở giải lần này. Ảnh: MINH HOÀNG

"Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là tôi rất là tự hào về các cầu thủ của mình, dù là chúng tôi cũng đã để thua trên sân nhà 0-2, và cũng như là trên sân khách với tỷ số tương tự. Tuy nhiên là một huấn luyện viên, tôi vẫn tự hào về sự cống hiến của các cầu thủ của mình”, HLV Tan Cheng Hoe phát biểu mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

Nhà cầm quân kỳ cựu của bóng đá Malaysia nói thêm: “Tôi đã lường trước khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ đưa ra những đội hình tốt nhất, họ cũng là một đội đương kim vô địch. Và tôi hy vọng rằng là sau những cái trận đấu như thế này, thì các cầu thủ trẻ của chúng tôi, họ sẽ có thể tích lũy được kinh nghiệm và phát triển hơn trong tương lai”.

Malaysia thua tâm phục khẩu phục trước các nhà đương kim vô địch Việt Nam. Ảnh: MINH HOÀNG

Trả lời câu hỏi đánh giá về trận chung kết, ông Tan cho biết: “Trận đấu chung kết sắp đến giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, tôi nghĩ là hai đội bóng này đều có lợi thế riêng. Và nếu xét về các cầu thủ thì cũng khá là cân bằng. Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cả hai đội".

"Tôi vẫn tự hào về những cầu thủ trẻ của mình. Và tôi tự tin vào cái tương lai của đội chúng tôi. Tất nhiên là khi mà tôi có các cầu thủ tốt, thì cái khả năng cạnh tranh nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà là một huấn luyện viên thì tôi vẫn tự tin vào những cầu thủ trẻ này, tôi tin là họ sẽ phát triển", HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

KHÁNH VÂN