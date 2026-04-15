HLV Trần Minh Chiến tái xuất V-League trong màu áo Đà Nẵng

HLV Trần Minh Chiến dẫn dắt Đà Nẵng.

Theo nguồn tin SGGPO, sáng 15-4, nội bộ đội Đà Nẵng đã chia sẻ thông tin về việc CLB bổ nhiệm danh thủ Trần Minh Chiến giữ vai trò HLV trưởng, bắt đầu từ vòng 19 V-League vào cuối tuần này. Cùng thời điểm, ông Chiến đã đáp chuyến bay từ TPHCM ra Đà Nẵng để chiều cùng ngày ra mắt đội bóng mới. Nếu mọi việc triển khai tốt, đôi bên sẽ đặt bút ký hợp đồng ngay trong ngày.

Trước khi nhận lời dẫn dắt Đà Nẵng, đội V-League gần nhất mà HLV Trần Minh Chiến làm nhiệm vụ là Bình Định ở giai đoạn cuối mùa giải 2024-2025. Với kinh nghiệm từng dẫn dắt các đội V-League, ông Chiến trở thành “ngôi sao hy vọng” của ban lãnh đạo Đà Nẵng trong mục tiêu trụ hạng mùa này.

Vào ngày 19-4, Đà Nẵng sẽ tiếp đón Nam Định ở vòng 19. Đây được dự báo là trận đấu đầy khó khăn cho tân HLV Trần Minh Chiến cùng đội chủ sân Chi Lăng. Ông Chiến có 4 ngày làm việc với các cầu thủ mới trước khi ra mắt khán giả Đà Nẵng.

Đà Nẵng thay HLV trong bối cảnh CLB vừa nhận thất bại 0-1 trước SLNA tại vòng 18, qua đó rơi xuống vị trí cuối bảng xếp hạng. Hiện đội chủ sân Chi Lăng có 12 điểm, kém 1 điểm so với vị trí đá play-off do PVF-CAND nắm giữ và kém 4 điểm so với nhóm an toàn.

Trước khi HLV Trần Minh Chiến đến, HLV Lê Đức Tuấn tiếp quản Đà Nẵng từ đầu mùa giải. Dù rất nỗ lực, ông Tuấn không thể giúp đội bóng sông Hàn cải thiện thứ bậc. Điều này gây bất ngờ khi Đà Nẵng vẫn được đánh giá có nền tảng tài chính và cơ sở vật chất tốt, cùng lực lượng cầu thủ chất lượng.

Không chỉ chia tay HLV Lê Đức Tuấn, Đà Nẵng cũng thông báo tạm biệt Chủ tịch CLB Vũ Nam Thắng. Ông Thắng đến Đà Nẵng vào năm 2023, góp công lớn giúp CLB vô địch Giải hạng Nhất quốc gia 2023-2024 và trụ hạng V-League 2024-2025. Theo tìm hiểu, danh thủ Văn Sỹ Hùng sẽ tạm thời đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã bổ nhiệm chuyên gia người Nhật Bản Adachi vào vị trí Giám đốc kỹ thuật. Ông Adachi đến Đà Nẵng trước trận đấu với SLNA trong vai trò “cố vấn” cho HLV Lê Đức Tuấn.

HỮU THÀNH